Tornato a Verissimo, Manuel Bortuzzo ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto successo con Lulù Selassiè, sua ex fidanzata che lo scorso anno lo ha reso vittima di stalking. Dopo la condanna si è parlato molto sia del nuotatore che dell’ex gieffina e il web si è schierato da una parte e dall’altra. Infatti, c’è chi pensa che Manuel abbia mentito su tutto, mentre alcuni credono alla versione del campione paralimpico, che si è difeso dalle continue vessazioni della presunta principessa etiope.

Manuel Bortuzzo: “Denuncia a Lulù Selassiè? Sua sorella voleva che la ritrassi”/ “Dicono che faccio schifo…”

A Verissimo le parole scorrono come un fiume e Manuel Bortuzzo parla a ruota libera, sottolineando a Silvia Toffanin di utilizzare questo spazio in sua difesa dato che dopo la condanna si è sentito vittima di speculazioni errate sul suo conto. Ammette anche di essere stato “incoerente” durante il periodo delle violenze psicologiche: “Con lei ero costretto a fingere per mantenere la quiete“, ha detto, facendo l’esempio di quando la ragazza si era presentata in modo aggressivo davanti all’hotel della nazionale. In quel momento lui l’aveva fatta entrare in camera per la paura che si parlasse male della ragazza, visibilmente provata dalla sua stessa ossessione: “A volte ho preso decisioni solo per proteggerla“, ha confessato.

Manuel Bortuzzo a Verissimo: “Quando vedi lo schifo…”

Oggi Manuel Bortuzzo è un uomo nuovo, rinato anche dopo questa grande battaglia. A differenza delle altre interviste, durante le confidenze a Silvia Toffanin si mostra deciso e con poca compassione nei confronti di Lulù Selassiè, seccato per le sue reazioni a suo dire poco veritiere. Spiega infatti di sentirne di tutti i colori, ma di essere ormai solo concentrato sulle gare e sulla sua professione di sportivo: “Quando vedi lo schifo, non puoi fare altro che farti scivolare le cose addosso. Sembra quasi che il processo sia stato fatto su nessuna base, è stato fatto passare per gossip“. Eppure, quello che è successo non si cancellerà dall’oggi al domani, soprattutto per le conseguenze psicologiche che tutto questo gli ha lasciato.

“Ho iniziato a soffrire d’ansia e attacchi di panico“, ha raccontato in diretta Manuel Bortuzzo, che a Verissimo ha confessato di fare anche lui un percorso psicologico data la vicenda con l’ex fidanzata. Guarda il suo passato in modo nuovo, rendendosi conto di essere stato poco lucido e invischiato in una relazione controllante, dove lui stesso metteva in dubbio la sua persona, schiacciato dai sensi di colpa quando rifiutava di accettare gli inviti di lei. Insomma, oggi il campione è consapevole, assertivo e decisamente risoluto, ma di certo ha ancora bisogno di elaborare bene quello che ha passato.