Manuel Bortuzzo suona il pianoforte, video inedito/ Il padre Franco:”Mi mancano queste note”, la dolce dedica

Franco Bortuzzo, il papà di Manuel Bortuzzo, non sta perdendo nulla dell’avventura del figlio nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver fatto una sorpresa a Manuel entrando in casa, sui social, continua a sostenere il figlio e ad esprimere la propria opinione su quello che è il suo percorso. Nelle scorse ore, tuttavia, Franco Bortuzzo ha regalato ai fan del figlio un video inedito che è diventato immediatamente virale. Nel video in questione, infatti, c’è Manuel mentre suona il pianoforte.

Oltre al nuoto, infatti, da qualche anno, Manuel ha cominciato a studiare pianoforte scoprendo di avere una grande passione per la musica classica. In casa, parla spesso di musica con Katia Ricciarelli restando affascinato dai racconti della grande artista che, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha incontrato e conosciuto i più grandi musicisti.

Franco Bortuzzo al figlio Manuel: “Mi mancano queste note”

Franco Bortuzzo sente la mancanza del figlio Manuel. In attesa di poterlo riabbracciare e di poter sentire nuovamente dal vivo la sua musica, dopo aver condiviso un video in cui Manuel suona il pianoforte, ha aggiunto: “Mi mancano queste note”. Anche lo stesso Manuel ha spesso dichiarato di sentire la mancanza del pianoforte.

Alfonso Signorini gli ha promesso che avrebbe esaudito il suo desiderio di avere un pianoforte in casa e, questa sera, potrebbe ricevere la gradita sorpresa. Bortuzzo, dunque, sfoggerà le sue doti musicali in diretta? Nel frattempo, i fans si godono il video che vedete qui in basso.

