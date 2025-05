Manuel Bortuzzo nella bufera. Nelle ultime settimane, il nuotatore è finito al centro dell’attenzione dopo aver denunciato Lulù Selassiè per stalking. L’ex concorrente del GF Vip è stata poi condannata ad un anno e otto mesi, oltre ad essere stata costretta ad indossare il braccialetto elettronico per quasi un anno. Secondo quanto raccontato da Bortuzzo, Lulù lo avrebbe perseguitato per anni, seguendolo e tormentandolo, arrivando persino ad aggredirlo fisicamente. La Selassiè, però, ha respinto tutte le accuse, sostenendo invece di aver avuto con Manuel una relazione segreta per anni dopo la loro rottura pubblica, avvenuta nell’aprile del 2022.

Alessandro Basciano risponde alle accuse di Sophie Codegoni/ "La mia verità dopo le denunce per stalking"

Lulù ha poi ribadito di non essere mai stata violenta nei confronti dell’ex fidanzato, pubblicando anche alcuni video che la ritraggono insieme a Manuel e alle sue sorelle, Jessica e Clarissa, mentre trascorrevano del tempo insieme serenamente. I filmati risalerebbero a circa un anno fa, quindi ben dopo la loro prima separazione. Da lì, l’opinione pubblica si è spaccata in due, tra chi sostiene la versione di Lulù e chi, invece, continua a credere a quanto dichiarato da Bortuzzo. Una vicenda che, per certi versi, ricorda quella di un’altra coppia nata durante la sesta edizione del GF Vip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Federico Chimirri in America con Basciano: la vacanza scatena la polemica/ "Perbenista al GF e poi..."

Manuel Bortuzzo nella bufera: il gesto polemico a favore di Alessandro Basciano

Com’è noto, lo scorso 21 novembre 2024, Alessandro Basciano è stato arrestato nel carcere San Vittore di Milano con l’accusa di stalking e atti persecutori nei confronti di Sophie Codegoni. Dopo circa 48 ore, il deejay è stato rilasciato, ma le indagini sono andate avanti. Difatti, lo scorso 30 aprile, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’ex vippone dovrà indossare il braccialetto elettronico, imponendogli un divieto di avvicinamento a meno di 500 metri all’ex fidanzata. Negli ultimi giorni, Sophie ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera, in cui ha raccontato l’inferno vissuto durante l’ultimo anno di relazione con Alessandro.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, amicizia finita? Colpo di scena dopo tanti anni/ "Fine rapporto chiuso"

Successivamente, in un intervento andato in onda a Le Iene, ha poi lanciato un appello a tutte le donne, invitandole a non aver paura e a denunciare. Dunque, dopo le forti dichiarazioni di Sophie, ha sorpreso il gesto di Manuel Bortuzzo, che ha lasciato un “mi piace” ad uno degli ultimi post di Basciano, in cui quest’ultimo condivideva alcuni scatti dal suo attuale viaggio negli Stati Uniti D’America. Un ‘like‘ dal tempismo decisamente polemico, considerando che lo stesso Bortuzzo ha appena affrontato una situazione giudiziaria simile, accusando di stalking la sua ex ragazza. Di conseguenza, il nuotatore è stato travolto dalle critiche da parte del mondo del web.