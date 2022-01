Manuel Bortuzzo svela il suo vero nome al Grande Fratello Vip/ “Io mi chiamo…”

La rivelazione di Manuel Bortuzzo a Miriana e Lulù

Manuel Bortuzzo è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Mentre aumentano le speculazioni circa un suo possibile addio, giorno dopo giorno, scopriamo cose nuove sul nuotatore. Poche ore fa dialogando con Miriana Trevisan e Lulù Selassiè ha confessato: ““Nessuno mi chiama con il mio vero nome qui, io mi chiamo Manuel Mateo”. Mateo con una sola T. Poco dopo ha anche raccontato un aneddoto delle scuole elementari: “In prima elementare ci avevano messo dei foglietti davanti al banco per scrivere i nostri nomi. Io avevo scritto “Mateo” e la maestra mi sgridò: Ah brutta stron*a! E’ il mio nome, saprò ben come si scrive”. Miriana Trevisan a questo punto incuriosita ha domandato: “Ma ti ha chiesto scusa? Ecco quello è l’importante”.

Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo, nozze in vista?/ Lei "Vogliamo sposarci" Web in tilt

Manuel Bortuzzo: i trasferimenti, la passione per il nuoto e quel giorno…

Manuel Bortuzzo è nato il 3 maggio 1999 a Trieste, ha 21 anni ed è un noto nuotatore. I suoi genitori si chiamano Franco, di professione venditore di auto, e Rossella, che lavora in un panificio. Manuel ha tre fratelli: Kevin, Michelle e Jennifer. Nel corso della sua infanzia si è trasferito varie volte: da Stino a Livenzo, fino a Portogruaro, dove è nata la passione per il nuoto. Una volta presa la licenza media, ha deciso di non continuare gli studi proprio per seguire la sua passione per il nuoto. Manuel lascia dunque il Veneto, trasferendosi nel Lazio, allenandosi nel centro sportivo di Castelporziano e specializzandosi nel metafondo. La sua vita cambia radicalmente il 3 febbraio 2019, quando durante una sparatoria viene ferito alla schiena. Bortuzzo fu scambiato per un’altra persona e fu colpito alla schiena. Il proiettile gli attraversa il polmone, arrivando fino alla spina dorsale, provocandogli una grave lesione midollare. Da quel giorno, Manuel è costretto su una sedia a rotelle. A causa della sparatoria, Bortuzzo non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sarebbe stato sicuramente protagonista.

LEGGI ANCHE:

Lulù Selassié choc "Manuel non ha fatto Romeo perché sulla sedia a rotelle"/ Al GF...Lulù Selassiè a Jessica “Ecco quando Manuel Bortuzzo uscirà”/ Svelata la data

© RIPRODUZIONE RISERVATA