Manuel Bortuzzo torna a GF Vip e suona per Lulù/ Sorpresa al pianoforte per la finale

Tante le sorprese di questa finale del Grande Fratello Vip 6 per i cinque finalisti. La Casa è infatti un via vai di persone per i concorrenti che hanno conquistato quest’ultima puntata e tra questi potrebbe esserci anche Manuel Bortuzzo. Il fidanzato di Lulù Selassiè, elegantissimo in smoking, si prepara probabilmente a rientrare nella Casa dalla porta rossa per fare una vera e propria serenata a Lulù. È noto che Manuel abbia una grandissima passione per il pianoforte, che suona molto bene, e anche per il canto. Spesso, durante la sua avventura nella Casa, lo abbiamo visto cantare le canzoni di Ultimo e probabilmente sarà proprio il suo il brano che esibirà questa sera in diretta su Canale 5. C’è, d’altronde, una canzone che ha un grande significato per Manuel e Lulù, canzone che ha fatto da colonna sonora al loro amore: 22 settembre di Ultimo. Chissà che l’ex gieffino non dedichi dunque alla Selassiè questo momento così romantico prima del televoto che la vede rischiare il posto in finalissima.

Mamma Adalgisa e papà Makonnen, genitori Lulù e Jessica Selassiè/ Nessuna sorpresa...

LEGGI ANCHE:

Christian Selassiè, fratello Jessica e Lulù/ Prossimo concorrente del GF Vip? "Amo…"Lulù Selassiè vs Jessica "Non vedo l’ora che stia con Manuel, così non la vedo e non la sento”/ Nervi tesi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA