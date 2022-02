Manuel Bortuzzo torna ad allenarsi dopo il GF Vip/ “Aldo Montano, ti aspetto!”

Poche settimane fa Manuel Bortuzzo ha definitivamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per riprendere in mano la sua vita e, soprattutto, per rimettersi in forma. Al suo fianco d’altronde ci sarebbe stato un amico speciale oltre che un grande sportivo: Aldo Montano. Proprio oggi Manuel ha condiviso su Instagram una story in cui si è mostrato al Centro Sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto, con tanto di divisa e pronto a ripartire con gli allenamenti.

Nel breve filmato ha poi taggato il suo amico Aldo Montano, facendogli sapere di essere in sua attesa. Quest’ultimo, d’altronde, questa mattina presto si è mostrato in treno, pronto quindi a raggiungere Manuel in questo nuovo allenamento che arriva dopo un lungo periodo di stop dovuto alla permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip.

Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, una grande amicizia che continua dopo il Grande Fratello Vip

Tra Aldo Montano e Manuel Bortuzzo è nato un rapporto che potremmo quasi definire fraterno. Il campione di scherma, in un’intervista rilasciata a CasaChi qualche tempo fa, ha d’altronde dichiarato: “Manuel è stato il mio punto di riferimento, a 22 anni è ben maturo e ben conscio di quello che pensa e di quello che dice, abbiamo una radice estremamente comune che è lo Sport e l’amore per lo Sport”. E ha spiegato che: “Ci lega più di tutti il fatto di essere normali. Siamo ragazzi che sbagliano, che hanno delle idee e che le portano avanti con decisione. Manuel anche nel corso dei 3 mesi una delle cose bellissime che ha fatto è stato quello di riconoscere i suoi errori. Una cosa che apprezzo tantissimo nelle persone”.

