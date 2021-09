Manuel Bortuzzo/ Tra i favoriti per la vittoria finale e la storia con Lulù Selassiè conquistare fan…

La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè per conquistare follower in vista della finale?

Manuel Bortuzzo, ha avuto, sin dal primo momento, un appeal speciale con il pubblico televisivo e gli altri coinquilini del Grande Fratello Vip. Non è possibile negare che la sua condizione ha suscitato l’ammirazione e la simpatia di tutti, soprattutto nel parlare del suo tragico incidente. E se nella puntata di venerdì scorso il presentatore ha organizzato per il giovane Manuel la bellissima sorpresa dell’incontro con il padre, anche nella scorsa puntata il ragazzo è stato protagonista di una parte importante della puntata.

Nella casa il ragazzo ha particolarmente legato con Aldo Montano e Alex Belli, al punto che il conduttore gli ha definiti i tre moschettieri, ma oltre a loro Manuel si è molto avvicinato a Lulù, una delle tre sorelle Selassiè. Le coccole e le tenerezze tra i due ragazzi entrambi single non sono mancate e tra loro è palpabile una certa affinità. Nelle ultime ore, infatti, i due si sono ulteriormente avvicinati scambiandosi il primo bacio.

Manuel Bortuzzo: tutti fanno il tifo per lui fuori e dentro la casa

Manuel Bortuzzo piace a tutti e la sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip serve anche a sensibilizzare il pubblico sulla vita e le difficoltà che può incontrare un giovane disabile nel proprio quotidiano. Lo sportivo non adotta particolari strategie è palesemente sincero e affabile con chiunque, la sua arma vincente è la dolcezza, la spontaneità, l’allegria.

I commenti nei suoi riguardi sono tutti positivi, il pubblico a casa lo adora. Ci sono tutte le premesse affinché superi anche la prossima puntata incolume, infatti a detta di tutti è tra i papabili vincitori di questa edizione.Da un ragazzo che ha dimostrato ampiamente di essere dotato di forza e coraggio cosa ci si può aspettare se non di continuare ad essere un grande esempio per chiunque si trovi in difficoltà? Una persona solare che non ha mai mollato e perso il sorriso e tutti i compagni della casa ne sono consapevoli.

