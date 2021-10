Manuel Bortuzzo, urla delle fan da fuori GF VIP/ Lulù, scenata di gelosia: “solo mio”

Le hanno già soprannominate le sue “bimbe”. A quanto pare, a Manuel Bortuzzo le fan non mancano. Nelle ultime ore si sono fatte sentire appostandosi nei dintorni della casa del Grande Fratello VIP. Dotate di megafono ed entusiasmo, non sono passate inosservate, provocando l’irritazione e la solita gelosia di Lulù Selassiè, che ha subito ripreso Manuel.

Se lui sembrava aver apprezzato il gesto delle ragazze, la princess l’ha presa malissimo, liquidandole nervosamente: “vabbè che queste avranno 12 anni, ma in ogni caso peccato per loro che è occupato”. Soleil, che ha assistito alla scena, non si è trattenuta dal fare battute, smorzando la tensione: “altroché dodici anni, queste ne avranno almeno venti”.

Lulù gelosa di Manuel Bortuzzo, la sorpresa delle fan l’ha indispettita

In molti non vedono un futuro tra Lulù e Manuel Bortuzzo perché il nuotatore, in più occasioni, si è scansato evitando il bacio in bocca. Gli internauti, inoltre, hanno notato un ulteriore dettaglio che allontanerebbe Manuel da Lulù. Ovvero il gesto del nuotare di pulirsi la bocca con la mano dopo i ripetuti tentativi di Lulù di baciarlo. Insomma non sembra un inizio del tutto promettente tra i due. E la gelosia di quest’ultima è solo l’ennesimo gesto che pare aver infastidito terribilmente il gieffino. Come finirà tra i due?

