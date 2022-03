Manuel Bortuzzo urla per Lulù fuori dalla Casa/ GF Vip censura: avvertito da Davide?

Ormai siamo agli sgoccioli del Grande Fratello Vip, e Manuel Bortuzzo freme all’idea di poter rivedere la sua amata Lulù Selassié. Per questo nelle ultime ore si è recato fuori dalla spiatissima Casa di Cinecittà per urlare tutto il suo amore nei confronti della giovane principessa etiope. Nel momento esatto in cui il giovane fidanzato urlava fuori dalle mura del GF Vip, però, Lulù non era presente ma ci hanno pensato i suoi amici ad avvertirla.

Lulù Selassié canta Guè Pequeno, lui commenta/ Dopo Cardi B nuovi apprezzamenti

In giardino erano presenti Davide Silvestri e Barù mentre si allenavano, quando Manuel, dall’esterno della Casa, ha iniziato ad urlare munito di megafono, attirando l’attenzione dei Vipponi: “Jessy sono Manu, Lulù ti amo!”. Anche Sophie si è avvicinata ai due ragazzi cercando di comprendere cosa venisse urlato dall’esterno e soprattutto da parte di chi. Barù è stato infatti il primo a domandarsi se fosse proprio Manuel: “E’ Manu”, ha sussurrato a bassa voce. “No, Barù ha detto. Chi è Manu?”, ha domandato a voce alta Davide.

Lulù Selassié boccia Giulia Stabile/ "Amici doveva vincerlo Sangiovanni o Aka7even"

Manuel Bortuzzo urla per Lulù: Davide sotto accusa sui social

I due Vipponi avrebbero poi confermato che si trattasse proprio di Manuel Bortuzzo mentre urlava “Ti amo” alla sua Lulù Selassié. Peccato però che dopo alcuni istanti il Grande Fratello Vip, come succede spesso in circostanze simili, abbia censurato subito mettendo la musica ad alto volume per tentare di coprire la voce di Bortuzzo.

Dal video che circola su Twitter è possibile vedere il momento esatto in cui Davide e Barù si domandano chi stia urlando. L’attore è il più indifferente ma continua a domandarsi a voce alta: “Ma è Manu? No, non è Manu”. Secondo diversi utenti social, il suo sarebbe stato proprio un modo per ‘allertare’ il GF Vip ed incitarlo tra le righe a mettere la musica per non far sentire a Lulù – con la quale è ormai ai ferri corti – di far sentire le parole del fidanzato. “Comunque Davide che mentre Manuel e la famiglia di Lulù e Jess urlano per loro finge e cerca di tergiversare dicendo “non è Manu” è veramente ridicolo. Menomale che c’era Barù che diceva “c’è Manu fatelo sentire””, si legge su Twitter. Ed ancora: “Manuel urlava da fuori per Lulù e Davide subito inizia a parlare ad alta voce chiedendo se era Manu per avvertire il GF di mettere la musica”. Si tratta di semplici insinuazioni o c’è un fondo di verità?

Soleil Sorge vs Lulù e Jessica Selassiè/ "Finale Gf Vip? La loro ossessione…"

Babycat sei certezza♥️ Iguana sbatterti fuori sarà il minimo,da oggi fino a lunedì sera mi devono cadere le dita giuro .#fairylu pic.twitter.com/v50uKvLi16 — 𝑰𝒍𝒂𝒓𝒊𝒂 🧚~𝔽𝕒𝕥𝕖 𝕄𝕒𝕕𝕣𝕚~🧚 (@Ilaria76163849) March 6, 2022

comunque Davide che mentre Manuel e la famiglia di lulu e jess urlano per loro finge e cerca di tergiversare dicendo “non è manu” è veramente ridicolo. Menomale che c’era Barù che diceva “c’è manu fatelo sentire” e insieme a lui jess che l’ha sentito… #fairylu #JERU — Fabiana ♡ (@_Fabiana_00) March 6, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA