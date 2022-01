Manuel Bortuzzo “Voglio tornare a camminare”/ “Lulù è la prima a crederci”

Manuel Bortuzzo abbandona il Grande Fratello Vip e rivela il suo sogno. L’ex promessa del nuoto viene chiamato da Alfonso Signorini per un confronto poco prima della sua decisione finale. “Non l’avrei mai detto, ma l’importante è che c’è. E’ stata una sfida in tutti i campi ed esserci riuscito anche in questo” – dice Manuel che aveva deciso di partecipare al reality show proprio per dimostrare la sua normalità. Manuel poi fa una rivelazione inaspettata raccontando di essere pronto a mettercela tutta per poter tornare a camminare.

“Quando passano gli anni, arriva il momento in cui veramente ci credi, ma ci credi poco” – precisa il concorrente del GF VIP che, proprio all’interno della casa, ha trovato l’amore. Manuel, infatti, è follemente innamorato di Lulù Selassié e questo amore l’ha spinto a credere ancora di più di essere pronto a tornare a camminare.

Manuel Bortuzzo: “la normalità esiste per tutti “

L’ingresso di Manuel Bortuzzo nella casa del Grande Fratello Vip ha sicuramente cambiato la sua vita. La conferma arriva dalle parole dette poco prima di confermare la sua decisione di abbandonare il gioco. Poco prima però Manuel confessa di volersi impegnare per poter tornare a camminare. “Trovare uno spiraglio di luce così grande, che ti abbaglia, ti da tanta forza e speranza” – dice l’ex promessa di nuoto riferendosi alla sua amata Lulù. Bortuzzo prosegue dicendo “non vedo l’ora di mettermi all’opera”.

Poi Manuel conferma la sua decisione per il gioco: “abbandono il programma questa sera e per me finisce qui. Non ho la serenità, legata alla situazione fisica e non posso nemmeno condividerla”. Dallo studio Alfonso Signorini precisa: “mancherai tantissimo Manuel, la tua presenza è stata veramente importante per dare equilibrio e saggezza di vita all’interno di questo programma, ma credo che abbiamo realizzato un grande obiettivo: quello di dimostrare che si può essere sereni ed equilibrio anche in una situazione come la tua”. Sul finale, Bortuzzo conclude dicendo: “ci tenevo a ringraziare ogni persona, hanno fatto si che la normalità esiste per tutti ed è alla portata di tutti”.



