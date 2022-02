Manuel Bortuzzo vs Gf Vip/ “Mi sono inca*zato, Alex Belli con le sue stron*ate può…”

È stato un San Valentino speciale quello festeggiato ieri, sotto l’attenta guida di Alfonso Signorini, nella casa del Grande Fratello Vip. Ad andare in scena, infatti, tutte le declinazioni e sfumature del sentimento. La fresca storia di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Innamorati persi e al momento lontani per la decisione di lui di abbandonare il Gf Vip per motivi di salute. L’amore carico di speranze per il futuro degli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, in attesa del loro primo bebè. Ma anche la relazione non sempre facile da decifrare tra Delia Duran e Alex Belli.

Su Twitter, prima ancora di vedere Lulù, Manuel, super felice e impaziente, ha spoilerato il primo regalo per la sua amata. Un paio di scarpe rosse, con tacco altissimo e due lettere incise: una “L” e una “M”, le loro iniziali. Regalo che ha fatto impazzire gli utenti più romantici e quelli più fashion! Solo la prima di tante altre belle sorprese… Proprio per la festa di San Valentino, gli autori del “Grande Fratello” hanno permesso alla coppia di ritagliarsi un momento romantico. Dopo aver ricevuto delle rose e un orso di peluche, Lulù, nel giardino della “casa” ha potuto rivedere il suo Manuel, uscito lo scorso 24 gennaio.

L’AMORE INCISO SULLA PELLE

Commoventi le parole rivolte da Manuel Bortuzzo alla sua Lulù Selassiè… Lui, infatti, a cuore aperto, ha dichiarato di essere lì perché non ce la faceva più senza vederla negli occhi. Lui l’ama e pensa che sia bellissima, sempre. In queste settimane di lontananza – ha continuato – loro hanno vissuto con una simbiosi pazzesca. Lulù non ha idea di quante cose hanno fatto insieme seppur a distanza… E dire che, inizialmente, Bortuzzo sembrava reticente a voler dare una svolta seria alla storia. Ora, invece, è chiaro quanto sia profondamente innamorato della sua Lucrezia Hailé. Ovviamente ricambiato in pieno.

Un sentimento così immenso che ha convinto il ragazzo a una decisione importante: quella di portare il loro amore “sulla pelle”. Manuel ha infatti mostrato il suo nuovo tatuaggio: un 22 sul collo. Un numero per lui magico, per ricordarsi, per sempre, quel giorno di settembre in cui, in quel di Cinecittà, si è formata la coppia. Prima di tornare in studio, non sono poi mancate parole di incoraggiamento per motivare Lulù a continuare la sua avventura nel reality. Lei, ora, deve stare tranquilla – ha detto Bortuzzo – perché, fuori, li aspetta una vita meravigliosa. Lui l’aspetta. In cambio desidera che lei continui il suo percorso con il sorriso. A tutte le cose che le pesano… ci penserà lui!

MANUEL VS GV VIP “MI SONO INCA**ATO”

Spontanea e comprensibile la richiesta di Lulù Selassiè agli autori del Grande Fratello Vip. La giovane principessa ha chiesto di poter far rimanere Manuel Bortuzzo con lei, almeno per un po’. Lei avrebbe voluto dormire con lui ancora una volta. Si quindi chiesta perché non gli abbiano fatto fare la quarantena (come è già successo per altri personaggi) per realizzare il desiderio. Bortuzzo ha risposto che non gli è stato concesso, senza entrare nel dettaglio di quel “rifiuto”. Alfonso Signorini ha però promesso alla coppia di capire cosa sarà possibile fare.

Davanti alle telecamere del Gf Vip Bortuzzo è stato diplomatico. Non altrettanto sui social, dove si è sfogato, collegato da un camerino di Cinecittà. Furioso, ha confidato ai fan di non aver potuto organizzare quello che lui realmente avrebbe voluto per Lulù. Tutto per una serie di motivazioni imposte dalla produzione. «Va tutto bene, ma ci sono delle cose per le quali mi sono dovuto un po’ inca**are” – ha confidato Manuel – Diciamo che, purtroppo, le cose vere piacciono poco». Il giovane nuotatore ha poi cercato di rasserenare il clima. In fondo, Lulù e lui avranno una vita per festeggiare San Valentino. Tutti i giorni, perché per loro lo sarà sempre. Per il resto, non ha grandi pretese.

LA FRECCIATA AD ALEX BELLI

Certo, lui aveva preparato una cosa da anticipare con un biglietto. Non molto lungo da leggere ma… non per i tempi del reality. «Far leggere a Lulù un biglietto di un minuto e mezzo riempiva un blocco. Però Alex Belli può far saltare i blocchi per le sue stron*ate», ha chiuso il ragazzo. Manuel Bortuzzo ha però poi salutato i follower dicendo che a lui basta guardare Lulù Selassiè per essere felice. Anche senza parlarle. E le parole dei loro sguardi, al momento, finalmente, di rivedersi, in effetti, sono stati più che eloquenti. I ragazzi, ora, non attendono altro che di potersi vivere lontani dalle telecamere del Grande Fratello Vip.



