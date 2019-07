Manuel Careddu: 2 minori condannati a 16 anni/ Mamma 18enne ucciso “molto delusa”

Sono stati condannati a 16 anni di reclusione i due minorenni, un ragazzo ed una ragazza, accusati di aver preso parte all’omicidio del 18enne Manuel Careddu. All’epoca dei fatti – l’11 settembre 2018 – i due imputati avevano rispettivamente 17 e 16 anni. Manuel fu massacrato sulle rive del lago Omodeo per 300 euro di hashish di cui ne pretendeva il pagamento. La sentenza di condanna, come spiega RaiNews, è giunta oggi dalla giudice Michela Capone del tribunale di Cagliari. Per entrambi gli imputati la procura aveva chiesto una pena pari a 18 anni. Il verdetto è giunto dopo quattro ore di camere di Consiglio ed è stato molto articolato al punto da aver richiesto circa 15 minuti per la sua lettura alla quale però il pubblico non ha potuto assistere. L’intero processo per l’omicidio di Manuel Careddu, infatti, si è svolto a porte chiuse. Le accuse a carico dei due ragazzi condannati sono omicidio volontario premeditato e soppressione di cadavere. A nessuno dei due giovani, all’epoca dei fatti ancora minorenni, tuttavia, è stata contestata l’esecuzione materiale del delitto ma avrebbero partecipato in vario modo alla sua progettazione.

OMICIDIO MANUEL CAREDDU: 2 MINORI CONDANNATI

Al termine del processo sull’omicidio di Manuel Careddu, ai due giovani imputati sono state riconosciute le attenuanti generiche e proprio questo ha portato ad un consistente sconto di pena minima prevista per il reato di omicidio premeditato. All’udienza conclusiva erano presenti i familiari della vittima 18enne, tra cui la nonna e la madre. Quest’ultima, dopo la lettura della sentenza ha usato parole molto dure per commentare l’esito del processo: “Sono molto delusa, sedici anni sono pochi, ma almeno quelli li faranno”, ha aggiunto Fabiola Balardi, madre di Manuel, uscendo dall’aula del tribunale dei minori subito dopo la sentenza di condanna. A dire la sua anche l’avvocato Luciano Rubattu, difensore della famiglia del 18enne ucciso: “E’ comunque importante che sia stata accertata la nostra ricostruzione dei fatti e quella dell’accusa, questa sentenza certifica quanto accaduto, a dispetto delle tesi alternative proposte dalle difese. Entrambi sono stati riconosciuti responsabili dell’omicidio pluriaggravato. Siamo solo un po’ delusi perché sul piano sanzionatorio ci aspettavamo almeno i diciotto anni chiesti dalla Procura. Ora aspetteremo le motivazioni per decidere come muoverci”.

