Nato nel 1978 Manuel Casella ha debuttato nel 2000 suo piccolo schermo con un programma di Antonio Balestra, “Brutto anatroccolo” su Italia 1. Qui c’era anche Amanda Lear, che come sappiamo ha gusti piuttosto particolari nei confronti degli uomini dato che le piacciono decisamente più giovani di lei. Infatti, i due sono stati fidanzati per qualche anno, precisamente dal 2002 al 2008. Dopo la prima esperienza in televisione Manuel Casella esordisce anche con diversi film tra cui L’Uomo sull’argine e Le defi. Ma cosa sappiamo oggi della sua vita privata? E chi è la moglie Linda Gigandino? Scopriamo tutto su di lui.

Manuel Casella è divenuto popolare anche per essere stato uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, in quella celebre edizione in cui ha vinto Antonella Elia. In quell’occasione lui si era classificato secondo il podio gli aveva fatto raggiungere un’estrema popolarità che poi lo ha portato accanto a Giulia Garbi nel celebre programma “Chi sceglie la seconda casa?“. Non tutti sanno, infatti, che Manuel Casella è anche specializzato nell’interior design, di conseguenza è risultato essere il personaggio perfetto per lo show su La7. Nel corso del tempo riceve diversi complimenti e soddisfazioni riguardo alla sua capacità di property management, tanto che arriva a presentare anche “Ok la casa è giusta“, un game show tutto italiano dove i concorrenti dovevano scegliere un immobile.

Linda Gigantino, la moglie di Manuel Casella: la figlia sofia e l’amore profondo per il marito

Riservatissimo per quanto riguarda la sua vita privata Manuel Casella è sposato con Linda Gigandino. I due hanno avuto anche una figlia di nome Sofia. Nel corso del tempo la donna lo ha definito come un ottimo papà sempre presente per la bambina, nonché marito altruista e stimatissimo concorrente dell’Isola dei famosi. In quel periodo Linda Gigandino ha fatto il tifo per lui fino alla fine sostenendolo anche nei momenti di crisi e difficoltà.

Manuel Casella è figlio di Giucas Casella? Questa è una domanda che ricorre molto frequentemente sul web, dato che i due hanno il cognome in comune. Viene automatico pensare che un uomo giovane che debutta nel mondo dello spettacolo possa aver avuto un aiutino da parte del padre, e invece no. Manuel Casella non è figlio di Giucas Casella, dato che il famoso illusionista è papà di tale James, diventato medico chirurgo e nato dal matrimonio con Carol Torr.

