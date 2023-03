Manuel Casella e Anthony Hornez, ex fidanzati Amanda Lear/ Lei: “sbagliai una cosa..”

Amanda Lear e la storia d’amore con Manuel Casella che fece scalpore per la differenza d’età

Manuel Casella e Anthony Hornez sono gli ex fidanzati della celebre Amanda Lear. Si tratta di due storie d’amore che hanno suscitato parecchia curiosità, per via di motivi differenti. Con Manuel Casella, ad esempio, c’erano ben quarant’anni di differenza. L’enorme divario generazionale fece scandalo, ma tra il fotomodello e la cantante le cose sono andate bene per diverso tempo. Tra i due sembrerebbe finita a causa di una forte incompatibilità caratteriale, emersa nel corso della relazione.

“So che agli occhi di chi non la conosce, Amanda può apparire come una persona molto forte e anche sopra le righe ma lei è stata in grado di farmi scoprire il mio lato semplice. La mia dolcezza. Lei, invece, non riusciva a sopportare la mia irascibilità con il mio carattere fumantino. Non lo sopportava proprio quello”, le parole di Casella in una puntata di Domenica in su Raiuno a proposito della sua storia con la showgirl.”Ho sbagliato a proiettare su di lui i miei bisogni”, aveva invece detto lei a Diva e Donna. “Avrebbe potuto essere un figlio…“, il commento sconsolato della Lear.

Tra i grandi amori di Amanda Lear c’è anche l’attore francese Anthony Hornez

Tra le vecchie fiamme del passato di Amanda Lear c’è sicuramente il nome dell’attore francese Anthony Hornez. Molto attivo in ambito teatrale, ha conquistato Amanda Lear con il suo savoir faire. Per quanto riguarda la carriera, nel 2011 ha avuto una particina nel corto BOXx. Poi ha preso parte ad Animal di Jérôme Genevray, mentre nel 2017 è apparso in Valerian e la città dei mille pianeti. Per la regia di Luc Besson, indossa i panni di Martapuraï, vicino a Dane DeHaan e Care Delevingne, i protagonisti. È, inoltre, Tristan nella serie Piccoli segreti tra vicini, con Christian Bobet. Tornando alla storia d’amore con Amanda Lear, invece, sappiamo che è durata per poco più di un anno. A quanto pare Anthony non ama le luci del gossip, per questo motivo sono davvero scarne le informazioni circa la sua relazione con la Lear.

