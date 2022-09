Manuel Casella e Anthony Hornez, ex fidanzati Amanda Lear/ “Non appartengo a nessuno”

Amanda Lear e la storia d’amore con Hornez: “Carino e brillante”

Manuel Casella e Anthony Hornez sono stati due nomi importanti per quanto riguarda la vita sentimentale di Amanda Lear. Non si possono definire del tutto due ex fidanzati, ma di certo hanno condiviso con l’artista francese un pezzo di strada significativo. Con Anthony Hornez, la Lear aveva avuto un rapporto fisico, come aveva ammesso tempo fa al settimanale DiPiù: “Sì, in questo periodo frequento Anthony, un ragazzo molto più giovane di me. E’ carino, romantico, brillante, e sì, ci faccio pure l’amore… ma non sono fidanzata, non sono più da parecchio tempo perché ho deciso di non appartenere a nessun uomo. Tante volte preferisco rimanere sola, tra le mura della mia casa e pregare. Sono sempre stata molto credente, ma ultimamente è la parte spirituale di me che sta avendo il sopravvento“.

Alain-Philippe Malagnac d'Argens, ex marito Amanda Lear/ "Disperata dopo sua morte"

Amanda Lear e il legame con Manuel Casella: “Non so cosa avrei fatto senza di lui”

Prima di incontrare Anthony Hornez, Amanda Lear si era avvicinata a Manuel Casella. Erano i tempi in cui l’artista era da poco sprofondata nel baratro a causa della morte del marito, vent’anni fa.“E’ stato senz’altro un amore molto importante. Quando mi ha conosciuta, nel 2001, dunque poco dopo il lutto che mi aveva colpito, ero nel baratro più profondo”, ha raccontato l’artista. “Prendevo psicofarmaci di tutti i tipo, ero seguita da uno psichiatra, piangevo dalla mattina alla sera. La depressione, insomma, mi stava consumando. Lui, piano piano, con dedizione, amore infinito, mi ha aiutato a venirne fuori. Non so cosa avrei fatto senza di lui”.

LEGGI ANCHE:

AMANDA LEAR GLI AMORI E LE ACCUSE DI ESSERE UOMO/ "Sempre stata vittima di fake news"Salvador Dalí e la musa Amanda Lear/ "Ménage con lui e moglie? Arte, non solo ses*o"

© RIPRODUZIONE RISERVATA