Manuel Casella: “Mi ha scritto dopo un’operazione..”/ La verità su Amanda Lear

Manuel Casella torna a raccontarsi: l’intervista rivelatrice a tutto tondo

Manuel Casella torna al centro del gossip, non risparmiando dichiarazioni sull’ex storica Amanda Lear. L’occasione che il fascinoso volto popolare dagli occhi di ghiaccio ha, per tornare a raccontarsi, é un’intervista che lui concede all’inserto Specchio di La stampa, dopo gli anni vissuti da modello, personaggio tv, protagonista di due edizioni de L’Isola dei Famosi, attore. Intenso é stato per lui soprattutto il periodo trascorso sotto il peso dell’attenzione dell’occhio pubblico, legato anche alla relazione con Amanda Lear, di cui è stato il compagno in amore per almeno sei anni.

Un momento memorabile passato alla storia del gossip, e che non a caso dà vita ad una confessione importante nel nuovo intervento a mezzo stampa, da parte dell’intervistato.

E oggi lui si dichiara un Manuel Casella nuovo: “E’ tutto diverso”, rivela lui. Il momento della svolta? «È arrivata dodici anni fa, con la nascita della mia bimba Sofia-. Fa sapere il fascinoso Casella -. All’epoca facevo teatro, ma non volevo perdermi quell’evento e il periodo della sua infanzia. Ho detto di no alla tournée e ho cambiato vita>>. Oggi i ritmi e i tempi delle sue giornate sono completamente diversi. Il mondo dello spettacolo non può dirsi del tutto gettato alle spalle, eppure in passato e seppur rischiando Casella ha preparato il suo piano B. “Da giovane ho sempre avuto la passione per gli immobili – fa sapere- a 19 anni ho comprato la prima casa. Mi piaceva insegnare, sono un interior designer. Avevo delle quote in un’agenzia”.

Il ricordo indelebile di Amanda Lear, oltre il peso dei pregiudizi

E non si lesinano parole sulla ormai ex compagna di vita, Amanda Lear: “Ho conosciuto una delle persone più belle e più importanti della mia vita. Non potrò che amarla tutta la vita, come essere umano. Un giorno ero in montagna e dopo tanti anni mi ha scritto un messaggio dopo un’operazione. E io ho detto: se lei ha bisogno di me, devo andar via subito da qui e raggiungerla”. Insomma, nonostante la fine della lovestory, Amanda Lear resta un ricordo importante per Manuel Casella.

Eppure all’epoca della loro lovestory, gli haters lo accusavano di non essere legato ad Amanda, se non per un interesse finalizzato ad accalappiarsi visibilità e consensi, per il tornaconto economico nel business: “Pensavano che io interpretassi quella storia solo come un’opportunità di visibilità per me. Perché tante persone devono sempre giudicare?”, si chiede stizzito, Manuel Casella.

Oggi Manuel posa ancora in qualche shooting all’estero («un divertimento, una vacanza, anche se mi pagano>>) e in tv copre il ruolo di conduttore per il reality “Ok, la casa é giusta”, complice la sua esperienza nel campo degli immobili. Un bilancio della sua vita? «Un 6. Ho ancora un sacco di margini di miglioramento».

