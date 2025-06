Chi è Manuel, il fratello di Pamela Petrarolo, e perché si trova agli arresti domiciliari: l'ex di Non è la Rai aveva rivelato che era scomparso da anni

Pamela Petrarolo si è detta più di una volta preoccupata per le sorti del fratello Manuel in questi anni. L’uomo era letteralmente scomparso nel nulla, tanto che da due anni la famiglia non ne aveva più notizia. Ospite a La Volta Buona, l’ex ragazza di Non è la Rai ha rivelato che, da un giorno all’altro, Manuel è uscito senza più tornare a casa, e da allora sono passati due anni di grande preoccupazione, alimentati dal fatto che, secondo la madre, Manuel stessa vivendo un periodo di forte depressione.

In quell’occasione, Petrarolo ha anche avanzato l’ipotesi secondo la quale suo fratello fosse finito all’interno di una setta e, per questo, potesse rischiare problemi ancor più gravi. In lacrime, anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello, si diceva fortemente preoccupata per le sorti di suo fratello. Ma oggi, a sorpresa, arrivano aggiornamenti importanti proprio su Manuel Petrarolo.

Manuel, il fratello di Pamela Petrarolo fermato dalle autorità: oggi è agli arresti domiciliari

Manuel Petrarolo, come fa sapere il Messaggero, è infatti agli arresti domiciliari. L’uomo è indagato per il furto di un’auto che successivamente è stata utilizzata da una banda di rapinatori, autori di una serie di furti per tutto il mese di maggio (circa sette) tra San Basilio e Pietralta. A carico del 35enne sono stati perciò disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa di quello che sarebbe poi stato il suo interrogatorio, al quale però Manuel non si è presentato. Le autorità, attraverso una serie di controlli intrecciati, sono poi riusciti a fermare Manuel per un controllo, mentre si trovava a bordo di una macchina a noleggio. Attualmente si trova al Quarticciolo, dove ha iniziato a scontare gli arresti domiciliari.