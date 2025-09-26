Pamela Petrarolo è sollevata dopo il ritrovamento del fratello Manuel, che era scomparso misteriosamente per due anni e mezzo...

Pamela Petrarolo, il legame con il fratello Manuel e la preoccupazione dopo due anni e mezzo di sparizione

Di recente la quotidianità di Pamela Petrarolo è tornata ad essere un po’ più serena. Perché la showgirl, dopo due anni e mezzo di preoccupazione per il fratello Manuel – scomparso all’improvviso all’insaputa dei famigliari – lo ha ritrovato. Il fratello minore di Pamela è stata rintracciato direttamente dalle forze dell’ordine, poiché Manuel era coinvolto in un’indagine per furto d’auto. “Siamo sollevati ma ha fatto qualcosa di sbagliato è giusto che paghi. Però noi siamo la sua famiglia, è mio fratello, e saperlo vivo è importante”, le parole di Pamela Petrarolo a Verissimo.

“Sappiamo solo che è vivo ed è agli arresti domiciliari. Questa è stata la cosa più brutta”, ha aggiunto lo showgirl. La madre, che inevitabilmente ha vissuto con ansia l’ultimo biennio, è apparsa altrettanto sollevata per la notizia, anche se il dolore non si dimentica.

Il sollievo di Pamela Petrarolo e mamma Cinzia per il ritrovamento di Manuel

Sia Pamela sia mamma Cinzia avevano temuto il peggio. E proprio al Grande Fratello, dove aveva partecipato come concorrente, la Petrarolo si era confessata sulla vicenda, condividendo il dolore e la preoccupazione per il fratello Manuel. Il trentacinquenne infatti fece perdere le sue tracce all’improvviso, senza lasciare indizi o rassicurazioni di alcun tipo ai suoi famigliari.

“Una storia molto dolorosa […] Forse non ci siamo accorti che c’era una sofferenza dentro di lui”, aveva tuonato mamma Cinzia proprio nel salotto di Verissimo. Nello stesso salotto in cui, poche settimane fa, è tornata nuovamente insieme alla figlia Pamela per manifestare pubblicamente la gioia del ritrovamento Manuel, nonostante la preoccupazione legata alle indagini.