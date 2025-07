Manuel, chi è il tentatore di Temptation Island 2025: età, carriera e passioni

Questa sera, giovedì 10 luglio 2025, va in onda su Canale 5 la seconda puntata di Temptation Island 2025 con nuove emozioni e colpi di scena. Il pubblico sta iniziando pian piano a conoscere le coppie protagoniste e le loro storie, così come i tentatori e le tentatrici che potrebbero mettere a serio rischio la stabilità delle loro relazioni. Tra i tentatori di questa edizione troviamo anche il giovanissimo Manuel, che pare aver già catturato l’attenzione di una fidanzata nella prima puntata.

Come raccontato nel corso del suo video di presentazione pubblicato sul sito di WittyTv, Manuel ha 26 anni, vive a Milano e fa la guarda giurata. Una professione in realtà per lui nuova, alla quale si è approcciato quest’anno ma che non prevede di continuare a lungo, anche se questa è comunque una fase positiva e soddisfacente della sua vita. Sono numerosi gli interessi e le passioni che coltiva, a cominciare dallo sport in generale: ama il calcio, il basket e il beach volley, quest’ultimo riscoperto ultimamente.

Manuel è la preferenza di Lucia a Temptation Island 2025: sarà crisi con Rosario?

Proseguendo con l’approfondimento su Manuel, tentatore di Temptation Island 2025, a livello fisico si dice soddisfatto del suo petto e della schiena, mentre sul fronte caratteriale si definisce una persona che ama la costanza e la perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. Per il futuro sogna di realizzarsi economicamente mentre, a livello familiare, in passato ha avuto importanti obiettivi che non è riuscito a raggiungere e cerca di vivere il momento, cogliendo il meglio da ogni singola giornata.

Intanto, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2025 della scorsa settimana, Manuel si è messo in mostra durante lo svelamento dei tentatori sulla spiaggia. Al momento delle preferenze, infatti, il tentatore è stato scelto da Lucia, fidanzata di Rosario: tra i due potrebbe instaurarsi un flirt nel villaggio delle fidanzate, che potrebbe mettere in seria crisi la relazione della coppia?