MANUEL, CHI E’ PAPA’ ROCIO MUNOZ MORALES/ Attrice in lacrime a Verissimo: “Stava bene, morto in pochi mesi”

Rocio Munoz Morales a Verissimo, il dolore per la morte del papà Manuel: “Non mi rassegno al fatto che non ci sia

Ospite a Verissimo Rocio Munoz Morales ha parlato del grave lutto che l’ha colpita alcuni mesi fa, la morte del papà Manuel. L’uomo si è ammalato lo scorso febbraio ed a giugno del 2023 è morto. Commossa l’attrice ha confessato come stanno affrontando questo dolore lei, le sue due sorella e la mamma: “Mia madre è forte ma… Mio padre si è ammalato a febbraio e credevamo che ce la facesse, tutte noi quattro ci siamo stretti attorno a lui. Mia mamma ha sofferto tantissimo perché hanno condiviso 52 anni di vita. Facevano tutto insieme, lavoravano insieme, ballavano insieme. Il vuoto è grande ma tutte noi cerchiamo di farlo rivivere ancora. Io un po’ non mi rassegno al fatto che lui se ne sia andato. Per me è ancora qui con me”

E sugli ultimi giorni di vita del papà Manuel, Rocio Munoz Morales in lacrime ha confessato: “Io ero su un set, mio papà si è gravato e sono partita in fretta. Andavo all’ospedale alle 7 del mattino e mi buttavo sul letto insieme a lui, indossavo i suoi vestiti. Poi quando lui non c’era quasi più ho avuto il coraggio di abbracciarlo e di respirare con lui gli ultimi 40 minuti di vita.” Anche Silvia Toffanin sentendo il suo racconto non ha trattenuto le lacrime (Agg di Liliana Morreale)

Chi è Manuel Munoz Morales, il papà di Rocío morto qualche tempo fa e cosa sappiamo della sua malattia? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due consueti appuntamenti del fine settimana con le interviste e gli approfondimenti di “Verissimo”, per il pubblico del talk show condotto come sempre da Silvia Toffanin ci sarà un gradito ritorno: negli studi del programma in onda su Canale 5 sarò protagonista un volto noto, ovvero la 35enne attrice, conduttrice televisiva ed ex ballerina di origini spagnole, nota anche per essere da oramai più di dieci anni la compagna di Raoul Bova (al quale ha dato anche due figlie). Ma, in attesa di ascoltare cosa racconterà Rocío alla padrona di casa, scopriamo chi era il papà della modella nata a Madrid e com’è morto.

Da sempre molto riservata sulla propria vita privata, come peraltro aveva spiegato durante una delle tante interviste concesse ai media italiani negli ultimi anni, Rocío ha avuto modo di parlare del caro papà Manuel Munoz Morales in questo 2023 quando aveva annunciato che il genitore stava combattendo con una grave patologia e, in seguito, nel giugno dello scorso anno annunciandone la scomparsa il 23 giugno. In quella circostanza la figlia aveva condiviso sui propri canali social un tenero scatto della sua mano in quella del padre e allegando al post un brevissimo messaggio dando l’ultimo al signor Manuel Muñoz. “Por siempre en mi corazón papá. Descansa en paz” aveva scritto sul proprio profilo Instagram la moglie di Raoul Bova, promettendo al padre di portarlo sempre nel cuore e augurandogli di riposare in pace.

Come si ricorda era stato nel mese di marzo del 2023 che l’attrice di diverse fiction di successo sul piccolo schermo e di varie produzioni cinematografiche tutte italiane (dal 2012 ad oggi) aveva reso note le condizioni di salute del padre, spiegando che Manuel stava combattendo una dura battaglia: “Papà, da un mese stai, anzi stiamo, perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze” era stato il sentimento condiviso da Rocío con i suoi follower, rendendo di pubblico dominio la situazione ma non lasciandosi andare allo sconforto. Infatti il suo breve post proseguiva così: “E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo” erano state le parole della donna che, tuttavia, solamente tre mesi dopo avrebbe perso il genitore.

Al momento non conosciamo molto sulla malattia che aveva colpito il signor Manuel Munoz Morales e chissà se nell’odierna puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere l’attrice non possa tornare, durante la lunga chiacchierata con la Toffanin, su quel drammatico evento e raccontando qualcosa di più sul suo rapporto col padre e gli ultimi tempi in cui sono stati assieme. “Non parlo spesso di loro: ma sono una parte preziosa della mia vita, però oggi sentivo di farlo” aveva raccontato in una intervista la 35enne, spiegando che i suoi genitori sono sempre stati i protagonisti della sua vita. “Mio padre Manuel (…) un uomo all’antica, con un grande cuore e per il quale il rispetto è un valore importantissimo. Invece mia madre Pilar è il mio angelo, un esempio immenso come donna e come mamma. Non si lamenta mai, non chiede mai niente, lei ci ha insegnato quanto in amore sia importantissimo dirsi ti amo, ti voglio bene, abbracciarsi e baciarsi” aveva rivelato commentando una foto di famiglia in cui compariva pure sua sorella maggiore Pilar.











