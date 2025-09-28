Chi era Manuel Costa, il cugino ucciso di Floriana Secondi? L'uomo è stato freddato dal suo ex socio con il quale aveva aperto un ristorante

Si chiamava Emanuele Costanza, conosciuto da tutti come Manuel Costa, il cugino di Floriana Secondi, ucciso dal suo socio in affari. Lo chef, molto conosciuto a Roma, è stato freddato con un colpo di pistola da Fabio Gaccio, suo socio in affari. A quanto pare l’uomo avrebbe estratto l’arma dopo un litigio con il suo socio, sparandogli intorno alle sette e mezza di sera, davanti al locale romano che i due avevano aperto circa un anno prima dell’omicidio, nel 2022, chiudendolo poco dopo a causa dei bassi profitti. Manuel Costa in passato aveva avuto dei problemi con la legge ma proprio grazie all’amore e alla passione per la cucina aveva trovato la forza di rimettersi sulla retta via.

Dopo aver avviato l’attività con l’uomo che gli ha poi tolto la vita, Manuel Costa ha cominciato a cucinare nel locale, senza però fortuna. I due, infatti, hanno chiuso il ristorante pochi mesi dopo. Il giorno dell’omicidio, i due si erano dati appuntamento vicino all’Osteria degli Artisti: lì Gaccio ha estratto la pistola, sparando all’ex socio. L’assassino, infatti, aveva chiesto alla vittima di partecipare ai lavori per la riapertura del locale, ottenendo però in risposta un “no”. Così, dopo una lite accesa e qualche spintone, Gaccio ha estratto la pistola uccidendo il cugino di Floriana Secondi.

Chi era Manuel Costa, il cugino ucciso di Floriana Secondi? “Ci sarà giustizia terrena e divina”

Manuel Costa, il cugino di Floriana Secondi, era padre di quattro figli. Dopo l’uccisione, l’ex Grande Fratello ha scritto sui social di sperare nella giustizia “divina e terrena” per l’uomo che ha tolto la vita al cugino. Il pm ha chiesto 18 anni di carcere per Fabio Gaccio, l’assassino, che per recuperare i soldi dell’investimento, dopo un acceso litigio, ha ucciso il giovane chef, padre di quattro figli, che nella cucina aveva trovato il riscatto dopo una vita complicata.

