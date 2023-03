Manuel Costa, ucciso cugino di Floriana Secondi/ L’ex Gf sconvolta: “Non è possibile”

Brutale omicidio avvenuto nelle scorse ore in quel di Roma: è stato assassinato lo chef Emanuele Costanza, più noto come Manuel Costa. Imprenditore e cuoco aveva solo 41 anni ed è stato ucciso a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri nella sua auto. La vittima era un personaggio molto conosciuto nella capitale in quanto titolare dell’Osteria degli Artisti, ristorante ubicato nel quartiere Esquilino e che presentava una caratterista scenografia di una fattoria in stile country. Ad ucciderlo sarebbe stato Fabio Giacco, un 43enne originario di Napoli che si è costituito alla polizia, dicendo di aver sparato a Manuel Costa dopo una lista.

Sarebbe stato inoltre lui, come si legge sul sito del quotidiano Repubblica, a far ritrovare il cadavere dello chef all’interno di una Mercedes in via Germano Sommeiller la stessa dove ha sede proprio il locale della vittima. All’interno della vettura è stata rinvenuta anche l’arma con cui il presunto omicida avrebbe appunto freddato lo chef romano, omicidio che ricordiamo sarebbe avvenuto al termine di una furibonda lite fra i due, i cui motivi però non si conoscono.

MANUEL COSTA UCCISO A ROMA: LE FORZE DELL’ORDINE INDAGANO

La squadra mobile di Roma sta continuando ad indagare sull’accaduto per ricostruire nel dettaglio l’omicidio, nel frattempo è uscita allo scoperto Floriana Secondi, personaggio tv divenuto famoso dopo il Grande Fratello e reduce dall’Isola dei Famosi 2022, che era imparentata con la vittima.

L’ex naufraga era infatti la cugina di Manuel Costa, e attraverso la sua pagina Instagram ha voluto ricordare il parente, pubblicando una foto dei due assieme con scritto: “Non è possibile. Era padre di quattro figli”. Il ristorante di cui Manuel Costa era titolare era stato aperto proprio anni fa da Floriana Secondi, e la polizia scientifica ha deciso di chiudere temporaneamente lo stesso locale per effettuare un sopralluogo. Nel corso delle prossime settimane sono attesi aggiornamenti per ricostruire nel dettaglio la vicenda.

