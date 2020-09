Manuel Dosio, chi è?/ Il fratello di Denis: “Combatti al mio fianco..”

Manuel Dosio chi è? Se lo chiedono tutti da quando ieri sera lo hanno visto nel salotto di Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso anche se non ci è voluto modo a capire che lui è il fratello del più “famoso” Denis, l’influencer entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio nella puntata di venerdì sera. I due sono già apparsi insieme in tv ma ieri sera a Manuel Dosio è toccato fare tutto da solo e lo stesso succederà in queste settimane in cui l’amato fratello rimarrà chiuso nella casa sotto l’occhio attento delle telecamere. Prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020, proprio Denis Dosio ha voluto dedicare al fratello un post di saluto al grido di “mi mancherai bastardo!”. In particolare, Denis Dosio ha scritto: “Oggi inizia un’esperienza indimenticabile per me, stasera entrerò al grande fratello e l’ultimo post lo volevo dedicare a te fratellino, a te che anche quando avevo il mondo contro eri il primo a combattere al mio fianco. mi mancherai bastardo”.

MANUEL DOSIO CHI E’?

Il dolce ed educato Manuel Dosio non è tirato indietro e sempre sul profilo del fratello ha risposto: “Spacca tutto e sappi che da casa ti guarderò SEMPRE. TI VOGLIO BENE”. Ma cosa sappiamo di lui? Manuel Dosio è del cancro, ha 22 anni ed è classe 1998. Nato a Forlì, Manuel ha sempre spiegato di avere un rapporto bellissimo con il fratello ma anche con la sorella che, per il momento, è lontana dal mondo social e dalla popolarità. Nel suo passato c’è la danza anche se sembra incline alla moda e al lavoro di influencer che pratica sul suo profilo social (che tiene privato) e che conta già migliaia di fan. Altro hobbye? La palestra. Manuel, proprio come il fratello, passa molte ore in palestra per scolpire il suo fisico e un giorno sogna di diventare un modello di successo. Questo Grande Fratello Vip sarà un trampolino di lancio anche per lui?



© RIPRODUZIONE RISERVATA