Manuel Dosio: “Omofobi e chi dice parolacce dentro al GF Vip”/ “E Denis fuori..”

Manuel Dosio, il fratello di Denis squalificato dal Grande Fratello Vip 2020 per una bestemmia, si sfoga su Instagram difendendo l’influencer che, dopo aver lasciato la casa di Cinecittà “Spero abbiate capito che quel linguaggio non fa parte di me, ma di un modo di dire della zona in cui sono nato e che stupidamente e inconsciamente ho detto non credendo assolutamente fosse una bestemmia”, ha scritto l’influencer ai fan in una storia Instagram. Poi, le scuse e il grazie per l’affetto ricevuto: “Chiedo scusa a chi si è sentito offeso da quella frase e dico grazie ai mille messaggi di supporto che sto ricevendo. Non vi nego che ho pianto tanto, ma grazie al vostro supporto posso confessarvi che ho scritto questo messaggio senza nessuna lacrima”, ha scritto Denis su Instagram. Se l’influencer ha accettato la decisione del GF Vip, molto più arrabbiato è il fratello Manuel.

MANUEL DOSIO DIFENDE IL FRATELLO DENIS DOPO LA SQUALIFICA DAL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Manuel Dosio non ci sta e non accetta decisione del Grande Fratello Vip 2020 di squalificare il fratello Denis per bestemmia. “Nulla da dire. Persone che sono sfacciate, omofobe, sboccate in tutti i sensi e tirano parolacce dalla mattina alla sera all’interno della casa vengono accettate” – scrive Manuel su Instagram in un post condiviso tra le storie pubblicate sul profilo di Denis. Il fratello dell’influencer, poi, aggiunge: “Una persona che dice un ‘dio bo*i’ che non è una bestemmia perchè ripeto che dove vivo io è un modo di dire e non è assolutamente una bestemmia viene squalificato”. Manuel Dosio, poi, conclude il suo sfogo così: “L’unica cosa che mi viene da dire? Vergogna a chi sta dietro a tutto questo”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA