Manuel e Francesca, violato il regolamento dopo Temptation Island 2023?/ Segnalazione incastra la fidanzata

Mentre si avvicina alla conclusione la nuova edizione di Temptation Island in TV, i protagonisti che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo grazie alle loro storie sono già tornati alla vita di tutti i giorni. Cosa sia accaduto dopo il programma e chi sia rimasto insieme verrà svelato a breve, anche se dal web non mancano segnalazioni e indiscrezioni.

I protagonisti di Temptation Island 2023 sono ormai volti noti, al punto da essere riconosciuti con facilità. È quello che è accaduto con Francesca, la fidanzata di Manuel, avvistata da alcuni fan del programma una volta finite le riprese. Secondo una segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip Deianira Marzano, e poi da lei stessa resa pubblica, Francesca avrebbe addirittura violato il regolamento del programma.

Francesca e Manuel stanno ancora insieme dopo Temptation Island? La segnalazione

Il motivo? Ecco quanto si legge nella segnalazione: “Sono della provincia di Frosinone e conosco Manuel di Temptation Island. Da appena finite le registrazioni lui esce solo per andare a lavorare e non può ricevere visite a casa (come regole del programma). Ti sto per mandare una storia di un ragazzo di Ceccano (non amico e seguace di Manuel) dove si vede Francesca. Secondo te si può?” A corredo della segnalazione è stata infatti inviata una foto: un selfie di Francesca insieme a un ragazzo. Ricordiamo che tutte le coppie partecipanti non possono rivelare niente su quanto accaduto prima della fine di Temptation Island 2023; secondo l’utente, così facendo, Francesca non avrebbe seguito questa regola. C’è però da dire che da questo scatto non si comprende se la ragazza stia ancora o meno con Manuel, dunque il segreto pare essere ancora al sicuro.

