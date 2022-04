Manuel e Lucia, coppia Ultima Fermata/ “Ho conosciuto il mio vicino di casa…”

Manuel e Lucia, coppia Ultima Fermata: si lasciano?

Manuel e Lucia raccontano ai microfoni di Ultima Fermata la loro storia d’amore. Fidanzati e innamorati, vivono da tempo una relazione che, però, nell’ultimo periodo, sta attraversando un momento complicato. A non avere più la certezza di voler portare avanti la storia è Lucia che, dopo aver perdonato vari tradimenti di Manuel, in un momento di totale confusione, ha conosciuto il suo vicino di casa. Legati l’uno all’altra per tutto quello che hanno affrontato e vissuto insieme, prima di decidere se chiudere definitivamente il libro della loro storia per percorrere strade separate, Manuel e Lucia hanno deciso di concedersi un’ultima chance.

Vera Miales: "Sento Nicolò Scalfi tutti i giorni"/ "Mi chiama prima di dormire e…"

Manuel e Lucia saliranno così sul treno di Ultima fermata per fare chiarezza sui propri sentimenti e per capire se ci possa essere un futuro, per loro, come coppia. Cosa accadrà, dunque, nel corso del nuovo appuntamento del programma?

Manuel e Lucia, coppia Ultima Fermata: i tradimenti di lui e la scelta di lei

Davanti alle telecamere di Ultima Fermata, Lucia spiega di aver perdonato tanti tradimenti del fidanzato Manuel il quale è riuscito sempre a riconquistare la sua fiducia ammettendo puntualmente di aver sbagliato. “Nel nostro rapporto manca tantissimo il dialogo. Mi sono sentita spesso sola e tantissime volte non capita”, afferma Lucia. “In questo periodo in cui mi sono sentita fragile ho conosciuto il mio vicino di casa”, aggiunge.

Drusilla Gucci gelosa di Chiofalo e Annaclara/ "Troppo contatto fisico, non mi piace"

Poi svela i tradimenti di Manuel. “Ho scoperto sei o sette tradimenti. Lui si è sempre assunto la responsabilità ammettendo di averlo fatto”, aggiunge Lucia. Quale sarà, dunque, la decisione finale di lei? Riuscirà a ritrovare la fiducia nel fidanzato e la serenità per portare avanti la storia o Lucia deciderà di lasciare il treno di Ultima fermata da sola?

LEGGI ANCHE:

Amici 21, LDA choc "Soffro di attacchi di panico“/ "Come si vive, così?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA