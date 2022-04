Manuel e Lucia, coppia Ultima fermata/ Lei dice “no” al matrimonio

Manuel e Lucia sono una delle coppie protagoniste dell’ultima puntata di Ultima fermata, il programma che ha come voce narrante Simona Ventura e trasmesso oggi, mercoledì 13 aprile, in prima serata su canale 5. Ultima fermata, per Manuel e Lucia che sono ad un bivio nella loro storia d’amore. Proprio per questo motivo la coppia ha deciso di partecipare al programma ideato da Maria De Filippi per darsi un’ultima opportunità per comprendere se la loro storia possa andare avanti o se ci sia qualcosa di irrecuperabile. Il problema tra i due sembra di tipo caratteriale, visto che Lucia ha definito il fidanzato come un uomo piatto.

In realtà a scrivere a Ultima Fermata è stato Manuel dopo che la fidanzata Lucia ha detto “no” al matrimonio in programma quest’estate. La coppia doveva sposarsi il prossimo 6 giugno, ma Lucia è insicura e ha deciso di fare un passo indietro. Tanta delusione e amarezza da parte di Manuel che, giustamente, vuole vederci chiaro nel suo rapporto con la compagna.

Manuel e Lucia a Ultima Fermata: la coppia si dirà addio?

Manuel ha deciso di partecipare a Ultima Fermata, il programma dei sentimenti raccontato da Simona Ventura, dopo che la fidanzata gli ha detto "no" al matrimonio. Le nozze, previste per il prossimo 6 giugno, sono saltate proprio per scelta della donna che parlando del fidanzato ha detto: "ho detto di no al matrimonio il 6 giugno. Lui è piatto".

“Vengo qua per mettermi in gioco, per fare un lavoro su me stesso, ma per fare un lavoro di coppia altrimenti me ne stavo da solo. Lei non mi serve così, cosa me ne faccio?” dice Manuel, mentre Lucia con le altre ragazze brinda “alla fine della monotonia”. Lucia, infatti, si lamenta del comportamento del compagno che ha chiesto un confronto: “in questa settimana ho notato solo offese, sono stato deriso ed umiliato”. Tanta amarezza per Manuel che in giardino ha anche colpito un pungiball per scaricare la tensione. Dal canto suo Lucia ha replicato alle parole del fidanzato: “mi hai scelta così?” – per la seria sono fatta così! Cosa succederà tra Manuel e Lucia? Sarà davvero la loro ultima fermata?

