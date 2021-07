Manuel Felici e Dalila Cantagallo, Matrimonio a prima vista/ Tanto in comune ma…

Matrimonio a prima vista Italia, oggi 22 luglio 2021, riparte su Real Time con una puntata a sorpresa: la prima della nuova stagione. Un’occasione per i fan del programma per conoscere le coppie protagoniste di quest’anno, tre come sempre. Una di queste è quella composta da Manuel Felici e Dalila Cantagallo. Si tratta di due ragazzi che, almeno all’apparenza, hanno molto in comune, a partire dalla provenienza: entrambi sono di Roma. I due novelli sposi hanno anche la stessa età, 35 anni, e un tipo di vita abbastanza simile. Quella di Manuel è una vita con basi solide, senza particolari fronzoli: da 13 anni ha rilevato l’attività di famiglia e lavora quindi in una tabaccheria insieme a sua madre. Si tratta di un uomo che si dedica, dunque, al lavoro e alla famiglia, e nel tempo libero a un po’ di sport. Non c’è stata, dunque, al momento una donna talmente importante da portarlo a decidere di fare il grande passo: sposarsi.

Che possa essere Dalila Cantagallo quel grande amore che aspettava da tempo? D’altronde il grande passo è stato già fatto: nella puntata di Matrimonio a prima vista in onda questa sera su Real Time, li vedremo infatti incontrarsi per la prima volta e dirsi ‘si’ di fronte ad amici e parenti. Tornando a Dalila, come Manuel, vive a Roma ma sta ancora cercando la sua strada lavorativamente parlando. Ha infatti cambiato molti lavori e adesso fa la segretaria in una clinica veterinaria. Manca, però, nella sua vita l’amore: che l’abbia trovato proprio con Manuel? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Matrimonio a prima vista.

