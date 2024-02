Manuel Franjo, che fine ha fatto ballerino di Lorella Cuccarini?/ Dal successo all’oblio: “Fui un coglion*e”

Manuel Franjo, chi è l’ex ballerino di Lorella Cuccarini? La sua storia a La volta buona

A Sanremo 2024 Fiorello ha impersonato, ballando con Lorella Cuccarini, Manuel Franjo, che fine ha fatto il ballerino di Fantastico? L’ex ballerino è stato ospite nella puntata di oggi de La volta buona ed ha raccontato la sua storia partendo dalla sua infanzia. Manuel nasce in Venezuela da una famiglia numerosa, il padre l’ha abbandonato quando aveva sei anni e sua madre ha dovuto darsi da fare per mantenere tutti: “Abitavamo tutti insieme in una stanza ed io dormivo con il rumore della macchina da cucire.”

“Gli organi iniziano ad invecchiare fra i 20 e i 30 anni”/ Prof Moschetta “Solo il fegato non invecchia”

Manuel Franjo a La volta buona ha poi aggiunto che sua madre non l’ha mai supportato nella sua passione per la danza: “Fare il ballerino era qualcosa che facevano le ragazze, qualcosa che non era sicuro e lei non voleva. Quando si è arresa? Quando ha visto che non aveva scelta” Ad un certo punto va da solo a New York per inseguire il suo sogno. La sua volta buona, però, è in Italia quando a 21 anni incontra Franco Miseria che lo sceglie come ballerino, al fianco di Heather Parisi in Crilù sigla di Fantastico 5. Il successo pazzesco arriva l’anno dopo a Fantastico 6 insieme a Lorella Cuccarini con Sugar Sugar. E sul quel periodo ricorda: “Sono dei bei momenti, dei bei ricordi. Lorella ed io siamo rimasti attaccati l’uno all’altro per cinque mesi.”

Vincenzo Ferrera, chi è l'attore di Mare Fuori/ Papà di un ragazzo adolescente ma vita privata top secret

La Volta buona, Manuel Franjo che fine ha fatto? “Ho dei rimorsi sulla mia carriera”

Ospite a La volta buona Manuel Franjo ha ripercorso la sua carriera e il suo successo. Avrebbe voluto diventare uno showman a tutto tondo ma, durante la chiacchierata con Caterina Balivo, ha ammesso di non esserci riuscito. L’ex ballerino in maniera molto schietta e onesta ha confessato sul mancato successo: “Ho dei rimorsi si, avrei dovuto avere più pazienza, avrei dovuto cercare di capire meglio. Era troppo giovane e volevo tutto adesso, perché non sta succedendo tutto adesso? E allora sono diventato un po’ un coglio*e e quando le persone intorno a me cercavo di sistemare quello che non era andato bene a me è sembrato che mi stavano buttando giù.”

Valeria Solarino, chi è la compagna di Giovanni Veronesi/ "20 anni d'amore. Matrimonio? Da anziani"

Manuel Franjo ha poi aggiunto di aver attraversato un periodo di smarrimento, non riusciva più a trovare la sua strada. Subito dopo nel programma di Caterina Balivo è intervenuto anche Pippo Baudo che ha elogiato l’ex ballerino: “Non posso dimenticare il rapporto con te, sei stato un figo piacevi alle ragazze, alle donne a tutti. Cosa fa oggi Manuel Franjo? Vive a Roma e fa il personal trainer.











© RIPRODUZIONE RISERVATA