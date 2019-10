Manuel Frattini, morto re del musical/ Ballerino 54enne: infarto durante serata gala

È morto il grande divo del musical italiano, quel Manuel Frattini che negli anni ha saputo interpretare mille personaggi in svariati spettacoli di enorme successo: è mancato all’improvviso per un infarto terribile mentre partecipava ieri sera a Milano ad una serata di gala per beneficienza. Il malore ha colto all’improvviso il povero Manuel Frattini e purtroppo non sono bastati gli immediati soccorsi del personale medico in sala e del 118 giunto tempestivo. Amava e viveva per i musical e proprio in questa ultimo suo evento pubblico era intento a raccogliere fondi con altri performer per provare a fare qualche piccolo gesto di solidarietà per i più bisognosi. Da Pinocchio a Peter Pan, passando per tutti i grandi classici dei musical Usa arrivando agli spettacoli ispirati alle storie Disney e ai grandi classici dei cartoni (Robin Hood e Aladdin due tra gli ultimi personaggi interpretati e amatissimi anche dai più piccoli).

CHI ERA MANUEL FRATTINI: IL DIVO ANTI-TALENT

Una terribile scomparsa specie perché un attore e ballerino ancora in attività nonostante i 54 anni e una carica emotiva e vitale che facevano di Manuel Frattini un’autentica icona del musical italiano e non solo. Dalla Compagnia della Rancia fino agli show senza tempo di “Cantando sotto la pioggia”, “Sette spose per sette fratelli”, entrambi con Raffaele Paganini e Tosca come partner. All’inizio degli anni Duemila ha condiviso la scena con Christian De Sica, Lorenza Mario, Monica Scattini e Paolo Conticini nel fortunato spettacolo “Tributo a George Gershwin – Un Americano a Parigi”. In una intervista del lontano 2012 al Sussidiario.net, Manuel Frattini ci raccontava tutto l’amore per la danza e la particolare, parallela, fatica nell’accettare i diktat dei talent di oggi: «sono gli unici canali in cui la danza trova un minimo di spazio in tv; però, ciò che è poco condivisibile è il fatto che cerchino di sostituirsi alle classiche accademie che, da anni, tentano di insegnare il mestiere. Durante una sola stagione televisiva è impossibile prepararsi in maniera seria per affrontare questo lavoro e può essere molto rischioso per chi, in giovane età, assaggia una popolarità grande ma effimera. E’ una bella vetrina, ma spesso finisce per offrire delle scorciatoie che, alla fine, non pagano. Come dicevo prima: a teatro, il pubblico non lo si inganna facilmente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA