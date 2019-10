Manuel Frattini, ultimo messaggio a Pamela Prati/ Video “Truffato come te per 9 mesi”

Pochi giorni fa è venuto a mancare un grande artista, Manuel Frattini, ballerino e coreografo oltre che vero divo del musical italiano. Frattini, nel corso della sua gloriosa carriera, ha avuto modo di ballare con Pamela Prati. Nel corso dell’ospitata di ieri alla trasmissione di La7 Non è l’Arena, durante la quale la showgirl ed ex diva del Bagaglino ha avuto modo ancora una volta di ribadire la sua verità sulla presunta truffa amorosa subita relativamente al caso Mark Caltagirone, è emerso un retroscena inedito. “Anche Manuel Frattini ha subito la stessa situazione”, ha spiegato il padrone di casa Massimo Giletti. “Aveva creduto ad una persona, ad un amore che non fosse esistente”, ha proseguito il giornalista. Parlarne ha significato, a sua detta, anche un modo per omaggiare il grande artista Manuel Frattini, scomparso nei giorni scorsi all’età di 54 anni in seguito ad un arresto cardiaco.

MANUEL FRATTINI TRUFFATO COME PAMELA PRATI

Manuel Frattini era un caro amico di Pamela Prati, che ieri sera lo ha ricordato commossa in tv, ospite di Non è l’Arena. A lei il ballerino aveva mandato un messaggio vocale proprio poco tempo fa, il cui audio è stato rievocato nel corso della trasmissione di La7. “Pami, ma ciao tesoro. Come stai? E’ una domanda stupida, lo so, perchè ovviamente so tutto quello che sta succedendo, però ci tenevo così tanto sperando che questo sia ancora il tuo numero perchè ho sentito che probabilmente lo hai cambiato”, esordiva Frattini nel messaggio audio indirizzato alla Prati. Il ballerino ed amico voleva a tutti i costi farle sentire il suo affetto più grande: “Io non ho… dubitato, forse te l’hanno detto in molti, ma credimi non ho mai dubitato dal primo momento perchè io ho vissuto la stessa identica cosa per la durata di nove mesi”, ha rivelato, lasciando la stessa Prati senza parole. “Un giorno quando avrò il piacere di vederti di nuovo ti racconterò e ci faremo una risata sopra”, ha aggiunto Frattini nel suo vocale. “Buttati tutto alle spalle. Ti voglio bene, ma davvero… Ciao Pami!”.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE IL MESSAGGIO AUDIO DI MANUEL FRATTINI A PAMELA PRATI



