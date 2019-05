Manuel Galiano è la scelta di Giulia Cavaglià?/ “La vedo nella mia vita” (Uomini e Donne)

Sarà Manuel Galiano la scelta di Giulia Cavaglià?

Ansia ed emozione per Manuel Galiano a poche ore dalla fatidica scelta di Giulia Cavaglià. Dopo aver corteggiato per mesi la tronista di Uomini e Donne, non senza incomprensioni e discussioni, il corteggiatore del trono classico non nasconde la paura di dover tornare a casa con il cuore spezzato. Ad oggi, infatti, è difficile affermare chi sarà la scelta dell’ex corteggiatrice di Lorenzo Riccarli anche se Manuel ha tutte le carte in regola per diventare la persona con cui la tronista annuncerà di voler costruire una vera storia d’amore. Dopo essersi conosciuti nella vita normale qualche tempo fa, Manuel e Giulia si sono ritrovati casualmente nello studio del programma di Maria De Filippi. Dopo essere uscito in esterna con lei, Manuel ha capito di volerla conoscere davvero, rinunciando al suo percorso con Angela Nasti. Il feeling tra i due è diventato sempre più forte, ma basterà questo per spingere la Cavaglià a scegliere proprio Manuel?

Manuel Galiano: “Giulia Cavaglià la vedo benissimo nella mia vita“

Sono forti i sentimenti di Manuel Galiano per Giulia Cavaglià. A confermarlo è lo stesso corteggiatore di Uomini e donne che, a poche ore dalla fatidica scelta, ha aperto il proprio cuore al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi confessando di voler vivere il rapporto con la tronista a 360 gradi. “La vedo benissimo nella mia vita. Sia io che lei abbiamo bisogno di avere vicino una persona solare, che combatta la monotonia e sì diverta. Giulia sa tirare fuori la sua femminilità, essere donna, ma sa essere anche forte e dura. Non è una persona che te le manda a dire. È trasparente, non ha bisogno di mantenere segreti. È proprio come piace a me” – ha spiegato Manuel che, dopo aver svelato come la sua famiglia speri di conoscere presto Giulia e di fare il tifo per la coppia, ha aggiunto – “Vorrei partire per una vacanza in un posto dove nessuno può raggiungerci. In questo periodo io e Giulia abbiamo potuto conoscerci sempre e solo con l’orologio a contare i minuti e, invece, vorrei vivermela senza scadenze”.

Manuel Galiano: “Giulio Raselli? Non credo nel suo interesse”

Per riuscire a conquistare definitivamente il cuore di Giulia e lasciare lo studio di Uomini e Donne da fidanzato, Manuel Galiano dovrà battere la concorrenza di Giulio Raselli. Tra la tronista e Giulio, l’attrazione fisica è stata forte sin dal primo incontro ed, esterna dopo esterna, è aumentata portando i due a conoscersi sempre più a fondo. Nonostante tutto, però, Manuel non crede affatto all’interesse del rivale ed è convinto che abbia semplicemente recitato. “Mi fa arrabbiare vederlo recitare indisturbato una parte. Prima si è comportato come il bello e tenebroso che aveva poco interesse, poi ha iniziato ad autocelebrarsi e a cercare il consenso del pubblico, fino a quando ha pensato bene di fare la parte dell’innamorato. Non mi sembra coerente e non credo nel suo interesse. Giulia vede nell’arroganza di Giulio una qualità positiva, ma io non riesco proprio a farlo”, ha confessato a Uomini e Donne Magazine. Tra i due, dunque, chi trionferà?



