Manuel Galiano fidanzato?/ Uomini e Donne, video: con una mora dopo Giulia Cavaglià!

Nuovi gossip dal mondo di Uomini e Donne. Così come spesso accaduto nelle ultime settimane, ancora una volta il protagonista è Manuel Galiano. Dopo la rottura con Giulia Cavaglià, conclusasi con un’intervista in cui i due ragazzi si sono accusati a vicenda davanti alle telecamere di WittyTv, Manuel è stato avvistato con un’altra ragazza. Un video, divenuto ormai virale sul web, mostra l’ex corteggiatore di Uomini e Donne in spiaggia, intento a divertirsi e, al suo fianco a tenergli la mano e sussurrargli qualcosa all’orecchio, una fanciulla in costume dai lunghi capelli neri. Non si tratta però di un volto noto del mondo di Uomini e Donne, né di un’amica di Manuel, cosa resa palese dal chiaro feeling esistente tra i due.

Manuel Galiano ha ritrovato l’amore dopo Giulia?

Manuel Galiano ha dunque ritrovato l’amore dopo Giulia Cavaglià? D’altronde l’ex corteggiatore ha ammesso che l’ex tronista stava con un altro ragazzo ancor prima di chiudere la loro storia. Intervistato da Raffaella Mennoia, il corteggiatore ha infatti dichiarato: “Volevo andare un giorno a Torino da lei, ma mi ha detto che suo papà stava male. Poi scopro che la sera era in discoteca con le amiche. Era come se io non esistessi. Stavo capendo che a lei non gliene fregava niente di me.” Smentendo poi anche il gossip del tradimento da parte sua: “Era uscito il gossip di me con un’altra. Gossip che è uscito ancora il quarto giorno per via di un’ombra presente in una storia, hanno creduto che avessi baciato una ragazza, ma non era vero.”





