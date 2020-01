Manuel Galiano, la nuova fidanzata è Mikela Miki/ L’ex Uomini e Donne dimentica…

Manuel Galiano dimentica definitivamente Giulia Cavaglià e volta pagina. L’ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, dopo la fine della storia con l’ex tronista, è stato al centro di numerosi rumors e pettegolezzi. Stavolta, però, pare che nella vita di Manuel ci sia davvero un nuovo amore. La fortunata sarebbe Mikela Miki e a svelare il suo nome è il sito VeryInutilPeople, sicuro che tra Manuel e Mikela che compirà 21 anni il prossimo 20 gennaio, ci sia una storia d’amore. Manuel Galiano sarebbe così stato stregato dalla modella di origini albanesi che è anche madrina della Juventus. Dopo Giulia Cavaglià che oggi è felicemente fidanzata con Francesco Sole con cui si mostra spesso insieme sui social, sempre più serena e innamorata, anche Manuel sembra abbia trovato finalmente l’amore. Mikela, dunque, sarà la ragazza giusta?

MANUEL GALIANO E MIKELA MIKI FIDANZATI: ATTEGGIAMENTI INTIMI A MILANO

Sulla natura del rapporto tra Manuel Galiano e Mikela Miki non ci sarebbero dubbi secondo quanto si legge sul sito VeryInutilPeople secondo il quale il primo approccio tra l’ex corteggiatore e la modella sarebbe avvenuto lo scorso ottebre sul web. Dai messaggi sarebbero così passati agli incontri. “Con molta discrezione hanno intrapreso una storia senza mai fare trapelare nulla”, fa sapere il sito che poi racconta di alcuni atteggiamenti che i due avrebbero anche in pubblico e che non lascerebbero spazio a dubbi. “Sono stati avvistati domenica scorsa in atteggiamenti decisamente intimi in diversi locali della movida milanese, tra cui l’Oro, l’Hollywood e il The Club”, si legge ancora sul sito. Dopo aver protetto la storia, ora la coppia sembra pronta ad uscire allo scoperto.

