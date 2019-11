Manuel Galliano/ Uomini e Donne: “Giulia che sta con Sole? Brava, hai capito tutto!”

Manuel Galliano intervistato da Giada Di Miceli nel corso di Non succederà più su Radio Radio, ha inevitabilmente parlato della sua ex fidanzata Giulia Cavaglià, attualmente fidanzata con Francesco Sole. Sulla rottura ha svelato: “Sono stato male. Più che altro per come sono stato trattato, non pensavo di meritare tutto questo odio da parte sua. Lei a un certo punto si è proprio accanita. Non credeva al tradimento, quindi mi ha fatto male nei giorni successivi dichiarare il contrario. Faceva la vittima”. E per quanto riguarda i rapporti con la sua ex: “Non ci sentiamo più. L’ultima volta è stata poco tempo fa, quando lei mi mandò un messaggio vocale che io neanche aprii, lei lo ha subito cancellato. Quindi io non so neanche cosa mi ha detto”. Dopo la fine della loro storia Manuel è ancora single mentre la 23enne, come scrivevamo prima, ha ritrovato l’amore: “Cosa ho pensato quando ho saputo che stavano insieme? Brava Giulia, hai capito tutto. Non mi ha né sorpreso né dato fastidio. Mi è completamente indifferente questa cosa”, ha raccontato l’ex corteggiatore.

Manuel Galliano a suon di frecciatine parla della sua ex e del trono di Giulio Raselli

Manuel Galliano poi ha fatto un augurio alla sua ex fidanzata: “Gli auguro tutto l’amore del mondo. Io lui non lo conosco, non mi ha fatto nulla e non ho nulla contro di lui. Auguro la felicità a loro. Credo che Giulia abbia trovato quello che cercava. Una persona più conosciuta di lei, che possa metterla bene in evidenza. Non è che cercava una persona più popolare, ma una persona affine a lei. Una persona che vive di queste cose come lei”. Poi il “saluto” anche al poeta web: “Ciao Francesco, ti auguro il meglio con Giulia e che vi vogliate bene. E figli maschi! E in bocca al lupo per tutto”. Un accenno anche al trono dell’ex rivale in amore, Giulio Raselli: “Ti dico la verità, non lo seguo. Ho visto negli ultimi periodi che ci sono un po’ di problemi in questi troni, di persone che sono d’accordo… Io ti dico solo una cosa, una frase: il tempo rivela sempre le persone per quello che sono”. Poi ha difeso la redazione: “Tutti adesso pensano che programmino le cose. No, il contrario: si danno da fare tutto il giorno e anche durante le feste. Su di loro nulla da dire. Il problema sta quando le persone che vanno nel programma recitano o giocano con i sentimenti. Nella redazione sono degli angeli”.

