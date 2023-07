Manuel ha mentito a Francesca prima di Temptation Island 2023?/ Testimonianza choc: “Mi scriveva sempre e…”

Manuel Maura e Francesca Sorrentino in crisi a Temptation Island 2023: spunta la testimonianza contro il fidanzato

Tra le coppie che mostrano grossi segnali di crisi a Temptation Island 2023 c’è quella composta da Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Tante le lacrime versate dalla fidanzata nel corso delle prime puntate, a causa delle parole pesanti espresse dal compagno che più volte l’ha lasciata in due anni e mezzo di relazione. Un amore che qualcuno ha definito ‘non sano’, cosa che la stessa Francesca ha ammesso in più di un’occasione durante la sua permanenza nel docu-reality.

Il pubblico di Temptation Island, d’altronde, ne è certo: Manuel non ama Francesca, e a confermarlo sarebbe anche una testimonianza arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano. Una telespettatrice, dopo aver visto Manuel nello show, ha raccontato di aver avuto contatti col ragazzo fino a prima dell’inizio della sua avventura a Temptation.

Manuel Maura ha mentito a Francesca prima di Temtation Island?

“Manuel, quello di Temptation, mi scriveva in continuazione anche prima di partire.” ha scritto l’utente nel suo messaggio a Deianira, sentenziando: “Per me lui non è innamorato, altrimenti non ti intrattieni con altre a parlare.” I contatti di Manuel con altre ragazze non si limiterebbero dunque ai momenti di rottura con Francesca. Lui stesso, in un confessionale, ha rivelato di aver sentito e visto altre ragazze quando lasciava la fidanzata; tuttavia, i contatti con questa utente misteriosa sarebbero avvenuti anche poco prima di Temptation, quando Manuel e Francesca, presumibilmente, stavano insieme. Che lui le abbia dunque mentito?

