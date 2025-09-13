Pamela Petrarolo racconta a Verissimo il ritrovamento del fratello Manuel: "E' stato arrestato per furto, pensavamo ad uno scherzo ma poi.."

Pamela Petrarolo tira un sospiro di sollievo a Verissimo, per il ritrovamento del fratello Manuel. Dopo due anni di misteri e paura, la famiglia ha ricevuto una telefonata in piena notte dalle autorità. “Dissero a mia madre ‘abbiamo fermato suo figlio ed è con noi in stato di fermo’. Mamma pensava fosse uno scherzo. La notizia più bella è che è ancora vivo”, spiega l’ex concorrente del Grande Fratello ai microfoni di Silvia Toffanin. Anche la madre, ospite in studio, si dice sollevata ma anche dispiaciuta, poiché il figlio è stato fermato per furto.

Mamma e figlio non si sentivano da oltre due anni e le emozioni sono sgorgate libere dopo l’inaspettata chiamata. “E’ stato un colpo al cuore, ma ci sono indagini in coso e lui è in attesa dopo l’arresto, ma noi possiamo vederlo e chiamarlo. Ora sta scontando gli arresti domiciliari per furto”, confermano mamma Cinzia e Pamela. “Speriamo che ritorni il Manuel di prima, l’ho trovato diverso e sciupato”, ammette ancora la madre di Pamela.

“Mi ha chiesto scusa per ciò che ha fatto, mi ha detto di essersi trovato in brutte situazioni e ora deve provare a risalire”, l’auspicio della mamma di Pamela Petrarolo. “Si può sbagliare e toccare il fondo, ma può tornare come prima e riprendersi in mano la sua vita”, dice ancora.

“Si è trovato in una situazione di non ritorno e dopo essere stato fermato è stato molto male all’idea che i miei genitori fossero chiamati di notte per essere informati. Non doveva sparire due anni, stavamo male per lui”, dicono ancora all’unisono Pamela e sua madre, parlando del ritrovamento di Manuel.

