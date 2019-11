Manuel, Laura, Mattia/ Cantanti: passione, studio e… (Prodigi La musica è vita)

Nella nuova edizione di Prodigi – La musica è vita, spazio a tre giovanissimi cantanti, protagonisti della gara di nove talenti condotta da Flavio Insinna e Serena Autieri. Il primo si chiama Manuel Pulvirenti, ha solo 13 anni, è originario di Acireale (Catania) e ha cominciato a manifestare una certa propensione per il canto sin da piccolissimo. Manuel ha iniziato a prendere lezioni private di canto a soli 9 anni. Oggi si dedica quotidianamente ai suoi esercizi musicali, con l’obiettivo di poter accedere al conservatorio già il prossimo anno. In passato ha partecipato a numerosi festival molto importanti, conquistando diversi successi nella categoria canora; ma la sua passione per la musica non si ferma soltanto al canto. Manuel ama infatti mettere nero su bianco le sue emozioni scrivendo i testi delle sue canzoni. E in questa passione, in particolare, si ispira al suo cantante preferito, uno degli artisti più in voga del momento, Ultimo.

PRODIGI, LA MUSICA È VITA: LAURA SANGERMANO

La seconda cantante in gara di Prodigi – La musica è vita è Laura Sangermano, 14 enne, originaria di Latina, con una straordinaria passione per il canto. Nella sua biografia si legge che la passione per la musica l’ha travolta sin da piccolissima, e in particolare quando ancora non era in grado di parlare. Laura, infatti, già da bambina canticchiava a modo duo seguendo il ritmo delle note, manifestando un’inclinazione che negli anni ha coltivato con successo. A trasmetterle l’amore per il canto è stato suo nonno, tenore, che l’ha incoraggiata a seguire corsi di canto. Oggi segue lezioni private, studia pianoforte e sogna di poter un giorno esibirsi al cospetto del pubblico de La Scala di Milano come protagonista di un’Opera lirica. I suoi miti pop internazionali sono Alicia Keys e Beyoncé, mentre, per quanto riguarda gli artisti italiani, trae ispirazione soprattutto da Mina, Elisa e Giorgia.

MATTIA FRANCESCO ZACAME A PRODIGI, LA MUSICA È VITA

La competizione di canto di Prodigi – La musica è vita vedrà in sfida il giovanissimo Mattia Francesco Zacame, un cantante di soli 11 anni originario di Floridia (Siracusa). Appassionato di quello che oggi è definito come Il bel canto, Mattia non segue le mode musicali dei suoi coetanei. Nella sua playlist non vi è infatti né il trap né il genere l’indie, ma le canzoni della musica italiana che hanno segnato la storia dello scorso secolo. Oggi, a dispetto dei suoi 11 anni, si ispira soprattutto a cantanti del calibro di Al Bano Carrisi, Claudio Villa, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, con un approccio molto serio nei confronto di ogni esibizione. Mattia Francesco Zacame ama infatti presentarsi sul palco indossando giacca elegante e papillon, una mise che spera di poter indossare in futuro, realizzando il suo sogno di cantare all’Arena di Verona.



