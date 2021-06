Manuel Locatelli e la “T” mimata come sultanza/ “É per la mia compagna Thessa e…”

Manuel Locatelli è stato il grande protagonista della vittoria dell’Italia sulla Svizzera. Autore di una doppietta, il centrocampista del Sassuolo, ha esultato mimando davanti alle telecamere una “T”. Un gesto che ha incuriosito i tifosi incollati davanti ai teleschermi che si sono chiesti il motivo di tale esultanza. A spiegare il motivo per cui ha scelto di esultare in quel modo particolare è stato lo stesso calciatore azzurro che di recente ha svelato perchè, dopo ogni goal, mima con le mani il gesto della “T”. “La T di Thessa (Lacovich, ndr), la mia compagna, e di Teddy, il mio cagnolino che non c’è più“, ha dichiarato Locatelli che, nel gesto, esprime tutto l’amore che prova per la compagna Thessa e per il cane con cui ha diviso un pezzo di vita.

Manuel Locatelli e l’amore per la compagna Thessa Lacovich

Quella vissuta contro la Svizzera, per Manuel Locatelli è stata una serata da sogno. Con il proprio nome tra i marcatori, il centrocampista non poteva che dedicare la doppietta alla compagna Thessa con cui vive una storia d’amore importante da diverso tempo e al loro cagnolino a cui, il giorno della scomparsa, ha dedicato un post pieno d’amore. A dicembre 2020, infatti, Locatelli, sotto una foto in cui abbracciava Teddy insieme alla fidanzata Thessa, scriveva: “Teddy posso solo dirti Grazie. Grazie perché mi hai insegnato cosa significa amare gli animali. Sei stato un cane fantastico e sono fortunato ad averti incontrato nella mia vita. Sarai sempre nel mio cuore. Buon viaggio cucciolo mio”.

