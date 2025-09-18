Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, è diventato papà per la seconda volta e lo annuncia con una dolce foto sui social.

Fiocco azzurro nella Juventus per la nascita del secondo figlio di Manuel Locatelli. Ad annunciare il dolce evento è stato lo stesso capitano della Juventus che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto, in bianco e nero, in cui è accanto alla compagna che stringe tra le braccia il bambino. “Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu : Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro”, è il messaggio che accompagna la foto condivisa da entrambi i genitori.

Una foto che ha conquistato migliaia di like da parte dei tifosi di Manuel Locatelli ma anche di amici e colleghi. “Piango, siete bellissimi”, è il messaggio di Sara Scaperrotta, la compagna di Zaniolo. “Ciao Edo, auguri ragazzi” ha, invece, scritto Beatrice Valli a cui seguono cuori rossi e vari messaggi di auguri da parte di tantissimi followers.

La storia d’amore tra Manuel Locatelli e Thessa Lacovich

La storia d’amore tra Manuel Locatelli e Thessa Lacovich è iniziata nel 2018 e il 21 giugno del 2022 sono diventati ufficialmente marito e moglie. Ad ottobre 2022, ad annunciare l’arrivo del loro primogenito con un post su Instagram è stata lei: «Io e te diventiamo tre». Il piccolo Theo è poi nato il 10 marzo del 2023 ed ora, a distanza di due anni, è arrivato il piccolo Edoardo.

Lo scorso gennaio, in occasione del compleanno del marito, Thessa ha scritto una bellissima dedica per l’uomo con cui ha scelto di dividere la sua vita. “Auguri amore della mia vita! Ti amo più di ieri, meno di domani”. Con l’arrivo di Edoardo, la famiglia del capitano della Juventus, diventa ancora più bella.

