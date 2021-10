Manuel Locatelli sposa Thessa Lacovich/ Anello con zaffiro e proposta di matrimonio

Manuel Locatelli sposa Thessa Lacovich. Il centrocampista della Juventus, dopo il gol – il primo con la maglia bianconera – che ha deciso il derby contro il Torino, ha collezionato un altro successo, questa volta nella vita privata. La fidanzata, infatti, ha detto “sì” alla sua proposta di matrimonio. La dolce notizia è stata resa nota attraverso una foto pubblicata sui loro profili Instagram. La ragazza mette in bella mostra l’anello con zaffiro ricevuto, come da tradizione, poco prima in regalo.

In tantissimi hanno accolto il lieto evento con entusiasmo, facendo alla coppia le congratulazioni. Tra questi, soprattutto, esponenti del mondo del calcio: giocatori della Juventus, del Milan, del Sassuolo (le squadre in cui Manuel Locatelli ha giocato) e della Nazionale italiana, nonché le rispettive consorti e molti altri. Adesso non resta che attendere di scoprire quale sarà la fortunata data, compatibilmente con gli impegni professionali del centrocampista.

Manuel Locatelli sposa Thessa Lacovich: la relazione

Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sono fidanzati da oltre quattro anni. In numerose occasioni il centrocampista della Juventus ha manifestato il proprio amore per la ragazza. Proprio in occasione del derby contro il Torino ha esultato per il gol facendo il segno di una T con le mani davanti alle telecamere, poi la proposta di matrimonio a cui la fortunata non ha potuto non dire “sì”.

Thessa Lacovich ha 23 anni ed è originaria della Costa Rica. La ragazza ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Media Advertising, ed ha successivamente conseguito un master in Digital Communication Strategy. È una appassionata di animali, tanto che nel suo profilo Instagram spunta la dicitura “dog sitter”. Ben presto convolerà a nozze con Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e campione d’Europa con la Nazionale italiana. La fortuna sembrerebbe essere dalla loro parte: il futuro si preannuncia ricco di soddisfazioni.

