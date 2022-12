Manuel Lorenzo Ntube, calciatore Padova morto in incidente/ 16enne investito in bici

Il Calcio Padova piange la morte di Manuel Lorenzo Ntube, difensore di soli sedici anni che ha perso la vita nell’incidente stradale verificatosi attorno alle 22 di mercoledì 30 novembre in provincia di Ferrara, precisamente a Codrea. Come riporta il “Corriere della Sera”, sembra che l’adolescente fosse in sella alla sua bici e, improvvisamente, sarebbe stato investito e ucciso da un’auto pirata, che dopo l’impatto “sarebbe fuggita via” e “solo in un secondo momento l’automobilista è tornato sul luogo della tragedia, anche se ormai per il giovane non c’era niente da fare”.

Stando a quanto viene riferito dal quotidiano, ci sarebbe anche un altro giovane coinvolto nel sinistro (forse trasportato in ospedale a Cona), ma il tutto è ancora al vaglio degli inquirenti, i quali stanno provando a ricostruire l’esatta dinamica di quanto si è verificato in landa estense. Per Manuel Lorenzo Ntube, purtroppo, ogni soccorso è risultato vano, in quanto avrebbe perso subito la vita, venendo sbalzato nei campi che sorgono nelle immediate vicinanze della carreggiata.

MANUEL LORENZO NTUBE, CALCIATORE PADOVA MORTO A SEDICI ANNI

Inizialmente non erano state rese note le generalità della vittima, Manuel Lorenzo Ntube, e soltanto quando sono state divulgate si è appreso che si trattava di un talento del nostro calcio, che militava nelle giovanili del Calcio Padova.

Il club veneto, comprensibilmente in lutto per quanto avvenuto, ha diramato un comunicato stampa nel quale ha esternato tutto il proprio dolore per la perdita dell’adolescente, abbracciando idealmente tutte le persone a lui care: “Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata in un tragico incidente stradale. L’intera società biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari e agli amici di Manuel”.

