Manuel Marascio, chi è il fidanzato di Isabella di Temptation Island/ “Faccio il tranviere ma…”

Manuel Marascio chi è, fidanzato di Isabella a Temptation Island

Manuel Marascio è uno dei protagonisti di Temptation Island, in coppia con la sua fidanzata Isabella. Il pubblico si è già affezionato a lui che è uno dei concorrenti più amati dello show. Ma chi è Manu? Nel programma ha svelato di essere un tranviere e di studiare per diventare istruttore di guida.

Sul profilo Linkedin di Manuel Marascio, si nota come prima del suo mestiere abbia svolto diversi lavori. Manu ha lavorato alcuni anni come cameriere in un ristorante, per poi passare al McDonald. Il concorrente di Temptation è anche appassionato di calcio e gioca alla Fc Tennent’s.

Manuel Marascio, i problemi con la fidanzata Isabella

Nel corso della puntata di Temptation Island, Manuel Marascio ha svelato quali sono i problemi con la fidanzata Isabella che lo affliggono: “Non vorrei sentirmi più inferiore a lei. Mi piacerebbe che mi considerasse una persona valida. Io faccio tanto per lei. Certi mesi per pagarle le cene sono rimasto senza un Euro per diversi giorni. Quello che vuole lei però è talmente alto… lei dice che a Milano uno minimo deve guadagnare 6.000 Euro. La sua migliore amica ha un attico da un milione di Euro. Io non mi posso permettere certe cose. Più le dai e più non le basta.”

E ancora: “Io sono orgoglioso da dove vengo, ma lei quasi discrimina. Sento che non vengono accettate le persone che mi stanno attorno, che fanno parte della mia vita e fanno me. Lei non capisce alcune cose della mia famiglia e io della sua, ma la differenza è che lei mi fa pesare questa cosa qui. A me che mi frega di come si comportano a casa sua. I miei sono persone umili, terra terra. Questo è il mio passato, ma sono le persone che amo. E questa cosa non viene accettata. Mia mamma lavora duro e si dà un sacco da fare e anche i miei fratelli lavorano. Io mi sono sempre impegnato e ho fatto molti lavori” afferma Manuel Marascio.

