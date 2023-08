Manuel Marascio choc dopo Temptation Island 2023: “Tentatrici ossessionate dall’apparire”/ “Non lo rifarei”

Manuel Marascio confessa che non rifarebbe Temptation Island: ecco perché

Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono stati la prima coppia ad abbandonare Temptation Island 2023. Nonostante le critiche fattesi a vicenda, la coppia ha deciso di cercare di superare i problemi e ripartire più forti di prima. Oggi stanno ancora insieme e sono innamoratissimi, ma di recente Manuel è tornato a far parlare di se per alcune dichiarazioni fatte sul programma.

A distanza di settimane dal falò di confronto e dalla fine di Temptation Island, Manuel, su Instagram, ha ammesso che non rifarebbe il programma: “Tornassi indietro sì, ma ora come ora no. Ho risolto ciò che dovevo risolvere con il mio amore”. Non è però l’unico motivo per il quale non rifarebbe quest’esperienza: l’altro, infatti, riguarda le tentatrici.

Manuel Marascio lancia un’accusa ad alcune tentatrici di Temptation Island 2023

“A Temptation Island ho apprezzato alcune di loro, ma uscendo mi sono reso conto che, a parte poche, le altre hanno un’ossessione dell’apparire terrificante.” ha raccontato Marascio su Instagram. Poi ha aggiunto: “Alcune si sono fatte taggare sotto ogni post di Temptation sebbene, nel 99% dei casi, non c’entrassero nulla col post stesso”. Una critica alle tentatrici non da poco quella di Manuel, che ha però concluso la sua chiacchierata con i follower con una nota positiva: “La mia coppia preferita a Temptation Island? Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo.”, ha chiarito il tranviere, “Checché se ne dica, l’uno compensa l’altra”.

