Manuel Maura: “Corteggiare Francesca Sorrentino a Uomini e Donne? Mai dire mai”/ Lei risponde e punge

Manuel Maura sarebbe pronto a corteggiare Francesca Sorrentino a Uomini e Donne?

Durante una delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ospitato Francesca Sorrentino e Manuel Maura, tra le coppie più discusse di Temptation Island 2023. I due si sono lasciati e non sono tornati insieme, ed è proprio nel pieno della discussione dei due ex in studio che Maria ha rivelato di aver avuto intenzione di proporre a Francesca il trono, e che quando vorrà quel posto è suo.

Francesca ha ammesso di non sentirsi ancora pronta, non avendo ancora metabolizzato la rottura con Manuel, eppure sul web sono tantissimi a chiederle di ripensarci e mettersi alla prova a Uomini e Donne. I fan più curiosi però si sono rivolti anche a Manuel, chiedendogli se mai scenderebbe in studio per corteggiare Francesca.

Francesca Sorrentino replica all’ex e lancia una frecciatina

La risposta di Maura non si è fatta attendere ed è stata molto possibilista: “Mai dire mai“. Parole che hanno alimentato il gossip, arrivando fino a Francesca Sorrentino. Alcuni fan le hanno dunque chiesto quale fosse il suo pensiero rispetto alla risposta data dal suo ex sulla possibilità di tornare a corteggiarla qualora lei accettasse quel posto da tronista, e la risposta di Francesca è stata una frecciatina non tanto velata: “Oggi è caldo, ma ieri era un po’ freschetto. Si sentiva l’aria di ottobre”.

Chi ha seguito il confronto dei due a Uomini e Donne ricorderà infatti che Francesca aveva accusato Manuel di tornare da lei solo a estate e divertimento finito, quando dunque si sta a casa e c’è poco da fare. La sua risposta, letta in questo senso, assume dunque un chiaro significato.











