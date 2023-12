Manuel Maura e Francesca Sorrentino di nuovo insieme dopo l’addio a Temptation Island/ Lui: “Non ti deluderò”

Francesca Sorrentino e Manuel Marra: ritorno di fiamma dopo l’addio a Temptation Island

Le indiscrezioni ed il gossip dei giorni scorsi hanno trovato conferma nei diretti interessati Francesca Sorrentino e Manuel Marra sono ritornati insieme. I due sono giunti alla ribalta del gossip questa estate con la loro partecipazione a Temptation Island dove si erano lasciati in malo modo. Tuttavia, dopo l’addio burrascoso i due avevano iniziato a vedersi e spesso venivano pizzicati insieme in atteggiamenti molto complici e intimi anche se la Sorrentino, sui social, a chi le chiedeva informazioni e dettaglio negava un ritorno di fiamma con l’ex fidanzato.

E invece il ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Marra c’è stato e ad annunciarlo sono stati i diretti interessati. Nelle scorse ore infatti, come riportano molti siti tra cui Cooming Soon, hanno postato un video in cui cantano una canzone di Alessandra Amoroso, abbracciati e sorridenti e non è tutto perché a fugare ogni dubbio è la didascalia con cui Manuel ha accompagnato il video: “Ci vuole più coraggio a perdonare e perdonarsi che a lasciare andare. Semplicemente grazie per essere andata contro tutto e tutti. Non ti deluderò.”

Manuel Marra e Francesca Sorrentino di nuovo insieme: la conferma ufficiale dopo i rumors

L’esperienza di Francesca Sorrentino e Manuel Marra a Temptation Island non è stata delle migliori. Nel reality dei sentimenti di Canale 5 sin dalla prima puntata è apparso subito chiaro come la coppia fosse in piena crisi. Lui l’aveva tradita molte volte e parlando con gli altri single aveva espresso parole tutt’altro che lusinghiere per la fidanzata. Fidanzata che, a differenza di molte altre ragazze che a Temptation Island finiscono per perdonare i fidanzati fedifraghi, se ne era andata a testa alta lasciando Manuel durante l’ultimo falò di confronto e diventando l’idolo dei telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia.

La sua scelta determinata e convinta di chiudere la relazione con il suo fidanzato, l’addio tra Francesca e Manuel, però, è durata pochi mesi. Nonostante addirittura si vociferasse di una possibile partecipazione a Uomini e Donne come tronista della giovane, Francesca Sorrentino e Manuel Marra si sono riavvicinati ed il ragazzo molte volte sui social aveva confessato di voler riconquistare la fidanzata e alla fine ci è riuscito. Ormai dunque è ufficiale: i due ex volti di Temptation Island sono ritornati di nuovo insieme ma questa volta durerà?











