Manuel Maura e Francesca Sorrentino nel mirino di un nuovo gossip: lui avvistato mentre bacia un'altra, lei scatena una furiosa lite in spiaggia

Continua ad essere poco chiaro il rapporto tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino. Nonostante i due si professino in buoni rapporti ma non fidanzati, le indiscrezioni che continuano ad arrivare sul loro conto sembrano mostrare una situazione differente e un legame che non si limita alla sola amicizia. Almeno è quanto traspare dalla ultima indiscrezione che sta facendo il giro del web.

Chiara Ferragni, lancia una frecciatina Fedez su Instagram/ Cosa sta succedendo?

Francesca Sorrentino ha concluso pochi mesi fa il suo percorso da tronista a Uomini e Donne con un pugno di mosche. Molti hanno allora iniziato a pensare ad un possibile ritorno di fiamma con il suo ex Manuel, tanto che non sono mancati avvistamenti della coppia insieme in queste settimane. Nell’ultima, i due sembravano addirittura baciarsi, ma Maura è poi intervenuto personalmente, smentendo tutto e parlando di buoni rapporti tra loro ma non romantici.

Stefano De Martino, l'annuncio che cambia tutto: la decisione del conduttore di Affari Tuoi

Manuel Maura e Francesca Sorrentino, scoppia la lite in spiaggia dopo il bacio di lui a un’altra donna: cos’è successo

Secondo la segnalazione fatta a Deianira Marzano e da lei lanciata attraverso il suo profilo Instagram, Manuel Maura è stato beccato con un’altra ragazza in un locale a Porto Rotondo e proprio qui i due si sarebbero baciati. Cosa che, a quanto pare, non sarebbe sfuggita a Francesca, la cui reazione è stata fortissima.

L’ex tronista pare sia stata beccata in spiaggia durante una telefonata proprio con Manuel, che è diventata poi un’accesa lite. “Francesca Sorrentino appena sentita litigare al telefono, dicendo ‘sei senza pudore'”, ha scritto un utente a Deianira, che ha allora replicato confermando che al telefono c’era proprio Manuele e che stavano effettivamente litigando (proprio per il bacio da lui dato ad un’altra donna). Cosa sta dunque accadendo tra i due ex? Lei è ancora innamorata al punto da fare una scenata di gelosia pubblica?

Daniele Dal Moro, torna il sereno con la fidanzata Yulia/ Foto insieme e dedica social: "Se solo sapessi..."