The Couple, il nuovo reality di Canale 5 dedicato alle coppie e condotto da Ilary Blasi, non è ancora iniziato ma sta già facendo parlare di sé. Non mancano indiscrezioni in merito ai concorrenti del programma, e nelle ultime ore ne è giunta una che riguarda l’ex tronista di Uomini e Donne Francesca Sorrentino. Stando a quanto fa sapere Fanpage, pare infatti che siano stati provinati per il programma i suoi due ex fidanzati: Manuel Maura e Gianluca Costantino.

In realtà, più che un fidanzato vero e proprio, Gianluca è stata l’ultima frequentazione di Francesca, iniziata proprio dopo il burrascoso finale a Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo le numerose segnalazioni sul suo corteggiatore Gianmarco Meo, aveva deciso di abbandonare il programma, ma quando Gianluca le ha proposto di conoscersi fuori, lei ha accettato. Peccato che la frequentazione sia finita dopo pochissimi giorni. Ora, la vita sentimentale di Francesca potrebbe tornare sotto i riflettori televisivi proprio grazie a The Couple.

Manuel Maura e Gianluca Costantino rivali in amore a The Couple? Gli ex di Francesca Sorrentino vicini alla conferma

“Fonti vicine a Fanpage confermano che ai due ex di Francesca Sorrentino è stato proposto di partecipare insieme al nuovo programma targato Mediaset, hanno effettuato il provino e sono in attesa del sì della produzione.”, fa sapere la fonte, sottolineando che l’intenzione del format è quello di mettere in gioco i due rivali in amore. Una scelta, questa, che servirebbe a creare nuove dinamiche intorno alle due coppie che hanno già attirato l’attenzione del pubblico, prima a Temptation Island, poi a Uomini e Donne. Manuel Maura e Gianluca Costantino sono quindi molto vicini alla partecipazione a The Couple, si attenderebbe, al momento, soltanto il sì della produzione.