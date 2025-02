Manuel Maura torna a parlare di Francesca Sorrentino dopo fine del suo percorso a Uomini e Donne. Nella registrazione del 4 febbraio, Francesca ha deciso di uscire dal programma con Gianluca Costantino. In realtà, la sua non è stata una vera e propria scelta. Dopo aver saputo la verità sull’agenzia di Gianmarco Meo, l’ex tronista aveva abbandonato il trono. Ma, subito dopo, è stata rincorsa da Gianluca, che l’ha convinta a dargli una possibilità fuori dal programma. Insomma, una fine deludente per un trono altrettanto poco entusiasmante.

A detta di molti, Francesca non si è mai lasciata completamente andare con i suoi corteggiatori, poiché ancora innamorata del suo ex fidanzato, Manuel Maura. A pensarla così sarebbe anche lo stesso Manuel, che ha ammesso di aver più volte considerato l’idea di scendere in studio per corteggiarla. “Penso fosse ancora presa da me, era ancora scottata dalla fine della nostra storia. Non era la Francesca che conosco io. Sono dispiaciuto per le critiche che sta ricevendo, lei è tutt’altro, è solare, divertente, non ti fa annoiare mai”, ha detto in un’intervista a Fanpage.

Manuel Maura torna a parlare di Francesca Sorrentino: le sue parole dopo la scelta dell’ex fidanzata a Uomini e Donne

Secondo Manuel, il percorso di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne non ha convinto il pubblico a causa dei suoi corteggiatori, che non sarebbero stati alla sua altezza. “Gianmarco è un ragazzino che ha provato a farsi notare a tutti i costi, Gianluca Costanino era lì solo per visibilità”, ha dichiarato a Fanpage l’ex volto di Temptation Island. Vedendola in difficoltà, ha pensato più volte di andarla a corteggiare, ma qualcosa lo ha sempre frenato: “Ho avuto dei momenti di debolezza in cui pensavo tanto a lei e ho valutato di farlo. Ma poi riflettendo a mente lucida, ho capito che non aveva senso. Lei stava facendo il suo percorso ed era giusto lo vivesse senza di me. Mi dicevo: ‘E se vado e non mi vuole?’, quindi mi sono fatto da parte”.

Manuel ha spiegato di non essere innamorato di Francesca, ma di provare ancora un forte legame nei suoi confronti. Nonostante ciò, per il momento, non ha intenzione di contattarla, rispettando la sua attuale relazione con Gianluca. Tuttavia, non crede affatto che questa storia possa durare e, dunque, non esclude una loro riconciliazione in futuro: “Non posso dire che non mi importi più nulla di lei, perché non è così. Su quello che succederà tra me e lei da qui a qualche mese, nessuno può avere la certezza”.