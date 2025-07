Manuel Maura dice la sua sui gossip che lo hanno coinvolto con l'ex Francesca Sorrentino: cos'ha detto

Manuel Maura e Francesca Sorrentino sono tornati insieme? Questa è la domanda che si stanno facendo in molti da quando i due ex fidanzati sono stati avvistati insieme al matrimonio di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Com’è noto, Francesca e Manuel si sono lasciati ufficialmente l’anno scorso, dopo un ritorno di fiamma durato diversi mesi a seguito della loro partecipazione a Temptation Island. Difatti, i due erano inizialmente usciti separati dal reality delle tentazioni, salvo darsi poi una seconda possibilità mesi dopo.

La riconciliazione, però, non ha avuto un risvolto positivo e, lo scorso anno, la loro storia è nuovamente giunta al capolinea. A settembre, Francesca è poi salita sul trono di Uomini e Donne, ma nessun corteggiatore è riuscito a catturare davvero la sua attenzione. In modo del tutto inaspettato, ha infine scelto Gianluca Costantino, dando il via a un breve flirt che si è concluso dopo pochi giorni. In seguito, Francesca ha dichiarato di voler vivere serenamente la sua vita da single, dicendosi finalmente in pace con sé stessa.

Manuel Maura chiarisce la situazione con l’ex Francesca Sorrentino: la verità

Negli ultimi giorni, però, Francesca Sorrentino si è ritrovata faccia a faccia con il suo ex Manuel Maura in occasione delle nozze dei suoi ex compagni di Temptation Island, Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Il loro incontro ha immediatamente attirato l’attenzione, anche perché, secondo alcune fonti, i due sarebbero stati inseparabili per tutta la giornata. Addirittura, Manuel l’avrebbe aiutata a sistemare il suo vestito, scatenando il gossip. Dopo la diffusione di una loro foto insieme, è quindi intervenuta Francesca, spiegando di essere semplicemente rimasta in buoni rapporti con l’ex compagno.

Adesso, ha deciso di commentare il gossip anche Manuel, il quale, a sua volta, ha smentito un ritorno di fiamma con l’ex tronista: “Nessun ritorno di fiamma, siamo tutti e due single. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, non sarebbe andata così se fossimo stati insieme”. Dopodiché, ha spiegato di averla aiutata con il vestito semplicemente, perché vedendola in difficoltà e con il rischio di restare mezza nuda, è subito corso a darle una mano, considerando anche che il resto degli invitati erano impegnati con la cerimonia.